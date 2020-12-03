Новшества для водителей: от аннулирования удостоверения до разговорчиков за рулем

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В Министерстве внутренних дел России рассказали, в каких случаях с 1 апреля 2021 года будет аннулироваться водительское удостоверение. Речь здесь идет вовсе не о лишении прав. При аннулировании документа удостоверение останется у водителя, но оно будет считаться недействительным.
Восемь причин аннулирования водительских прав
Министерство внутренних дел РФ выпустил новый административный регламент, который внесет изменения в ПДД. Вступят в силу новые правила 1 апреля 2021 года. Также изменены будут статьи №226 и №35 регламента МВД. В них говорится о выдаче водительских прав.
В регламенте до сих пор не описан порядок аннулирования водительских удостоверений. Министерство внутренних дел России решило это исправить. Лишение прав и их аннулирование — разные вещи. Лишается прав гражданин по решению суда из-за каких нарушений ПДД. При аннулировании сам документ остается на руках у водителя, но пользоваться им он больше не может.
Всего с 1 апреля 2021 года будет восемь причин аннулирования водительских прав на территории РФ:
истечение срока действия;
изменения персональных данных водителя;
износ или повреждения документа;
если права были выданы на основании поддельных документов;
если удостоверение было потеряно или украдено;
если водитель получил новые права;
если у гражданина были выявлены проблемы со здоровьем, которые не позволяют управлять транспортным средством; после смерти владельца удостоверения.
Принимает решение об аннулировании водительских прав не суд, а сотрудник Государственной автомобильной инспекции.
При аннулированном водительском удостоверении транспортом управлять нельзя
Если сотрудник ГИБДД издал постановление об аннулировании водительского удостоверения, гражданин больше не имеет право управлять транспортными средствами. Если аннулированные права предъявить инспектору ГИБДД, водитель получит административный штраф. Размер штрафа — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В некоторых случаях гражданин может получить более жестокое наказание:
арест до 6 месяцев;
исправительные работы до 2 лет;
обязательные работы до 500 часов;
штраф от 80 тыс. рублей и т.д.
Перед аннулированием водительского удостоверения сотрудник Госавтоинспекции обязан уведомить владельца прав. Сделать он это должен за 30 дней до аннулирования. Водитель имеет право оспорить решение. Для этого нужно доказать, что нет причины для аннулирования документа.
Если решение об аннулировании было окончательно принято, инспектор ГИБДД должен передать владельцу прав постановление.
Что еще новенького будет в ПДД с апреля
Многие изменения в ПДД с 1 апреля следующего года коснутся владельцем СИМ. СИМ — средство индивидуальной мобильности. Им может быть самокат, гироскутер, моноколесо и другие устройства. После обновления ПДД водителям таких средств будет запрещено:
перевозить пассажиров; управлять устройством в состоянии алкогольного опьянения; ездить там, где запрещено движение велосипедов; управлять средством индивидуальной мобильности одной рукой; ездить в темное время суток без фар или других осветительных приборов.
Пока неизвестно, какой размер штрафа будет предусмотрен для нарушителей этих правил. С 1 апреля следующего года водители автомобилей и других транспортных средств не смогут останавливать машину на островах безопасности. По состоянию на ноябрь это пока что разрешено.
С апреля 2021 года владельцы автомобилей из России могут иметь в своих ТС аптечки или огнетушители любых образцов. Сейчас разрешено использовать только образцы, которые утвердили еще в 1995 году.
Разговорчики по мобильному за рулем не приветствуются
В России в скором времени начнут более тщательно наблюдать за нарушителями правил дорожного движения. Речь идет об автомобилистах, которые не упускают возможности, находясь за рулем и во время движения разговаривать по мобильному телефону.
О привлечении таких водителей к ответственности в ГИБДД сообщалось ранее. Глава ведомства Михаил Черников подчеркнул, что в начале ноября было разослано заявление, согласно которому правоохранители приступили к реализации комплекса мер, которые позволят следить за владельцами авто.
Известно, что к правонарушителям планируется применять административную ответственность. В частности, чиновники рассчитывают, что система штрафов позволит сделать автомобилистов более дисциплинированными. Так, планируется ввести штрафы, размер которых составит 1 тыс. 500 рублей.
Фиксировать водителей с телефонами за рулем будут камеры дорожного наблюдения
Планируется, что фиксировать нарушителей правоохранителям помогут технические устройства. Речь идет о камерах дорожного наблюдения. Их дополнят системным модулем на основе программного комплекса «Стрелока-360». Таким образом, некоторые системы фото- и видеофиксации будут модернизированы на дорогах страны.
Известно, что первые пилотные проекты уже удалось реализовать в российской столице. Так, в Москве восемь устройств фиксации уже оборудованы специальными модулями, которые позволяют также распознавать тех водителей, которые игнорируют ремни безопасности и не пристегиваются во время поездок. В то же время, некоторые полученные данные являются недостоверными.
Решением данной проблемы уже занимаются в профильном ведомстве. Сообщается, что в случае, если у водителя в руках окажется не мобильный телефон, а, например, ручка, блокнот или же прочий предмет, система может допустить сбой. Чтобы избежать этого, специалисты настроят камеры таким образом, чтобы они делали не менее 10 фотографий в высоком разрешении. При этом сообщается, что лица автомобилистов, находящихся в салоне, будут ретушировать.
На введение дополнительных мер контроля над соблюдением правил дорожного движения специалистов натолкнули участившиеся случаи ДТП, которые происходят именно из-за пользования мобильными телефонами или прочими гаджетами. Известно, что количество аварий по данной причине растет не только в столице, но и в регионах.
Специалисты намерены снизить количество использования гаджетов во время движения путем введения отдельного наказания, которое будет официально зарегистрировано и не сможет подлежать обжалованию со стороны владельцев транспортных средств.
Аккуратный водитель наверняка будет следовать принятым новшествам, а того, кому правила не указ, возможно, остановит система штрафов. А что делать, ведь количество дорожно-транспортных происшествий растет. И среди тех, кто пострадал, когда-то можем оказаться мы сами и наши близкие.
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