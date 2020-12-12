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Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
Дмитрий Савенков, 1rre.ru   
12 Декабря 2020 г.
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Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела сейчас?

Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?

Что намечается нового в медосвидетельствовании?

Возможно, что в России с 1 января водителям транспортных средств придется придерживаться нового порядка медосвидетельствования. Речь идет о дополнительных анализах, которые могут стать обязательными для автомобилистов.

Сообщается, что в связи с тем, что анализов станет больше, водителям за медицинскую справку придется отдавать больше денежных средств. Ориентировочно затраты могут достигать 9 тыс. рублей.

Владельцам транспортных средств необходимо будет сдавать дополнительный анализ мочи и крови. Это позволит выявлять людей, страдающих алкогольной зависимостью. Стоимость таких анализов может превышать 6 тыс. рублей. Что же кается исследований на наркотическую зависимость, то она обойдется автомобилисту примерно в 3 тыс. рублей.

Помимо этого, сама процедура может занять у водителей гораздо больше времени. Так как на первоначальном этапе лаборатории не будут справляться с наплывом людей, сроки выдачи медицинской справки могут увеличиться в несколько раз. Также известно, что медицинским учреждениям придется позаботиться о подборе нового и дополнительного персонала для обеспечения оперативного проведения анализов.

С чем связаны изменения в медосвидетельствовании?

Введение новых правил медосмотра связано с повышенной аварийностью на дорогах в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Как показывает статистика, такие случаи растут в разных регионах страны.

Чиновники предполагают, что нововведение позволит вести более тщательную борьбу с недобросовестными автовладельцами. Проще говоря, детальные анализы помогут бороться с алкогольной и наркотической зависимостью, а точнее, отсеивать таких водителей еще на этапе прохождения медицинского осмотра.

В то же время, считают эксперты, находчивые автомобилисты найдут новые способы, позволяющие обходить данную процедуру. Таким образом, данная инициатива обернется лишь существенной материальной нагрузкой на добросовестных водителей.

Напомним, ранее в России уже пытались ввести новые правила прохождения медосмотра. Впервые об этом заговорили в ноябре 2019 года, однако тогда тема вызвала широкий резонанс в обществе. Спустя полгода к этому вопросу вернулись, но снова безрезультатно. В очередной раз нововведение было решено отсрочить до 1 января 2021 года.

Если названная дата станет временем «Ч» для отсрочки по новшествам в медосвидетельствовании, то и в этой строке расходов людям придется подтягивать пояса. Потому что новшества обычно у нас сопровождаются увеличением трат. Конечно, раскошеливаться, особенно добросовестным водителям, мало будет приятно. Но ведь и что-то с ситуациями, когда за руль садятся в алкогольном или наркотическом опьянении, нужно обязательно делать. Ведь такие горе-водители подвергают риску не только себя. Вспомним, например, нашумевшую историю с Михаилом Ефремовым. Какая трагедия случилась в итоге!

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