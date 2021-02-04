Накопили 100 тысяч? Можно начинать инвестировать

Суммы в 100 тысяч рублей хватит для создания инвестиционного портфеля. Об этом заявила финансовый советник Анна Харченко, отметив, что выбор бумаг в портфель зависит от многих факторов, например, срока вложения, желаемой доходности, отношения к риску, финансового состояния и источников дохода.

Для короткого срока инвестирования и при низкой склонности к риску следует выбрать ОФЗ — государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, сохранив при этом проценты. Можно присмотреться к корпоративным облигациям. Однако стоит помнить, что вместе с доходностью всегда растет и риск, отметила Харченко в интервью агентству «Прайм».

Эксперт порекомендовала обратить внимание также на акции российских компаний. Акции дадут возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Эксперт считает, что российский рынок — «один из самых щедрых в мире» на выплаты процентов от прибыли инвесторам.

Еще один вариант для инвестирования — биржевые фонды на интересующие рынки. Прежде, чем инвестировать, стоит изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг. «Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги», — резюмировала Харченко.

Советы эксперта будут в помощь тем, кто решил обратить внимание на накопления. А делать это необходимо. Экономическая ситуация тревожная, нестабильная – всегда нужно иметь под рукой на всякий случай свободные средства.

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