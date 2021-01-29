На повышение каких госвыплат россияне могут рассчитывать с 1 февраля?

Какие пособия повысят с 1 февраля текущего года, пока понятно далеко не всем россиянам. Роста пенсий как таковых, если что, февральский пакет новшеств не предполагает. Речь идет лишь о ЕДВ. И то, эта выплата назначается только определенному кругу федеральных льготников.

Кого же затронет повышение пособий?

По предварительным данным процентный индекс повышения ЕДВ составит 4,9%. Равнение производилось на статистику по потребительскому росту. Затронет обновление не основные категории пенсионеров, а только тех, кто входит в число льготников федерального значения.

Сюда причисляют людей в статусе инвалидов, а также:

пострадавших от последствий взрыва в Чернобыле ;

; боевых ветеранов;

граждан, имеющих статус Героя.

В общей сложности количество россиян, которые могут претендовать на получение государственных средств, набралось почти на 15 млн. Наиболее значительная прибавка затронет всех тех, кто имеет героический статус. Им добавят почти 3 тыс. рублей. Именно эта категория получателей всегда находилась в рейтинге среди тех, кого государство материально поддерживает больше остальных.

Одновременно с ЕДВ на увеличение могут рассчитывать получатели набора социальных услуг. Его тоже пересчитают по принципу индекса в 4,9%.

Натуральный формат такого пакета предусматривает возможность бесплатно отправиться в санаторий и не платить при этом за дорогу до пункта назначения и обратно. Самое главное в этом случае – наличие соответствующих медицинских показаний, подтвержденных врачом.

Какие пособия увеличат?

Не забыли в правительстве и о родственниках пенсионеров, которые легально не были нигде трудоустроены. В таком случае семье полагается единовременная выплата, которая выдается на нужды по погребению. После перерасчета сумма повысится до значения почти в 6,4 тыс. рублей.

Занимаются в Министерстве труда и вопросом финансирования семей, которые получили статус малообеспеченных. Если в такой семье воспитывается малыш в возрасте от 3 до 7 лет, то родители могут получать на его нужды дополнительные средства из казны на ежемесячном основании.

Чтобы улучшить существующую системы в Министерстве труда хотят внедрить обновленную программу детских выплат, разбив ее на 3 ступени.

Информацию о готовящемся проекте подтвердил руководитель Минтруда Антон Котяков. По словам специалиста, команда разработчиков проекта выступает за установление максимальной планки для начисления на уровне детской прожиточной минималки, которая была зафиксирована в определенном регионе. Пока что гражданам приходится довольствоваться стандартным предложением – 50% от региональной минималки.

Приятные финансовые новости для российских родитетей

Пересмотр социальных выплат – не единственное направление, которое затронул февральский пакет изменений. Ряд детских видов начислений тоже подвергнется пересмотру с учетом указанного индекса повышения.

Хорошие новости ожидают всех тех женщин, которые отправились регистрироваться на учет по беременности еще на ранних сроках. Если по текущим правилам выплата составляет 675 рублей, то после обновления алгоритма показатель превысит 700 рублей.

По похожему механизму действовали законодатели, когда увеличивали единовременное пособие при рождении малыша. Здесь увеличение в денежном эквиваленте составляет около 850 рублей. Дополнительным преимуществом для новоиспеченных родителей станет увеличение пособия, назначаемого по уходу за крохой в возрасте до 1,5 лет.

Государство, конечно, занимается социальной поддержкой граждан. Но, как показывает практика, этого не вполне достаточно. Ведь многие люди по большому счету с трудом сводят концы с концами, чтобы вывезти эту жизнь. Цены в магазинах то и дело взлетают вверх, как и практически на все услуги. А ответчиком при таком раскладе всегда выступает только наш кошелек.

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