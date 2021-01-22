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На сколько выросли пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году?

По инф. Российской газеты   
22 Января 2021 г.
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Пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году выросли в среднем на 1 039 рублей. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Максим Топилин в четверг, 21 января.

"С 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3% при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. Эта индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров. Средняя прибавка к пенсии составила 1029 рублей", - сказал он, выступая с докладом о проделанной работе на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

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Топилин также подчеркнул, что с 1 февраля на 4,9% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты различным категориям граждан. По его словам, Пенсионный фонд работает над тем, чтобы граждане перед выходом на пенсию имели возможность проверить правильность учета своих пенсионных прав и страховых периодов, которые учитываются для расчета пенсии.

Он напомнил, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому россиян будут уведомлять о размере будущей пенсии при достижении ими 45 лет. Для женщин возраст может быть снижен до 40 лет. Первыми такие уведомления получат граждане 1977 года рождения в 2022 году.

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