Три доплаты к пенсии, о которых никто не знает

Мы много раз рассказывали о тех привилегиях, которые полагаются пенсионерам (и далеко не все ими умеют пользоваться!) Сегодня раскроем еще три интересных выплаты, которые автоматом получить невозможно, но вполне реально оформить при наличии соответствующих оснований.

Дополнительный характер

Три выплаты, о которых мы расскажем в статье, можно отнести к группе дополнительных, которые оформляются при наличии заявления поданного в компетентный орган и оснований, указанных в законе. То есть автоматически получить их невозможно даже при наличии фактического права на эти выплаты. Да и сотрудники ПФР и прочих гос. организаций не стремятся рассказывать о подобных привилегиях.

Назначаются они при условии одобрения со дня подачи заявления, но не ранее. А значит, вы не сможете получить льготы «задним числом», за исключением ситуаций, когда имел место безосновательный отказ, подкрепленный соответствующими доказательствами.

1. Доплата за иждивенца или нетрудоспособного члена семьи

Если на иждивении у пенсионеров есть нетрудоспособные члены семьи, то они также могут рассчитывать на получение доплаты. В качестве иждивенца должны выступать либо несовершеннолетние дети, либо инвалиды (как дети, так и нетрудоспособные взрослые). Поэтому для получения доплаты при наличии одного из указанных выше иждивенцев необходимо обратиться в ПФР. Доплата к пенсии будет назначена со дня подачи заявления.

2. Выплата накопительной части пенсии умершего родственника

У определённой группы лиц, официально работавших в период 2002–2004 годов, есть право на получение пенсионных накоплений. Поскольку в эти годы работодатели в обязательном порядке перечисляли часть страховых взносов на накопительную часть пенсии, то в случае смерти их владельцев родственники могут обратиться в ПФР за получением таковых отчислений. При этом важно помнить о 6-ти месячном сроке вступления в наследство, поскольку именно такой период действует и для предъявления прав на накопительную часть пенсии умершего лица. При наличии уважительных причин пропуска срока в 6 месяцев его можно восстановить даже годы спустя через суд.

Важно!

Уважительной может быть признана следующая причина: если имело место обращение в ПФР по причине смерти обладателя пенсионных накоплений и оформление иных пособий, но о праве получения данной выплаты сотрудники Фонда промолчали. Есть соответствующая судебная практика (Верховный Суд РФ).

Получить пенсионные накопления умершего могут дети, родители и супруг, а также иные родственники в порядке очерёдности, установленной нормами действующего законодательства РФ.

Узнать в каком отделении ПФР могут храниться пенсионные накопления умершего человека можно, подав соответствующие письменное заявление в Фонд.

3. Выплата по случаю награды

Мало кто знает о выплатах, полагающихся тем, кто получил одну из наград, перечисленных в ст. 1 ФЗ № 21 от 4 марта 2002 года «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». Получить выплату можно, только подав соответствующее заявление. Назначается выплата со дня обращения.

Не стесняясь, узнавайте какие выплаты и кому полагаются, уточняйте список документов и механизм подачи, не бойтесь отстаивать нарушенные права в суде.

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