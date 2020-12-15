Три доплаты к пенсии, о которых никто не знает

|
Мы много раз рассказывали о тех привилегиях, которые полагаются пенсионерам (и далеко не все ими умеют пользоваться!) Сегодня раскроем еще три интересных выплаты, которые автоматом получить невозможно, но вполне реально оформить при наличии соответствующих оснований.
Дополнительный характер
Три выплаты, о которых мы расскажем в статье, можно отнести к группе дополнительных, которые оформляются при наличии заявления поданного в компетентный орган и оснований, указанных в законе. То есть автоматически получить их невозможно даже при наличии фактического права на эти выплаты. Да и сотрудники ПФР и прочих гос. организаций не стремятся рассказывать о подобных привилегиях.
Назначаются они при условии одобрения со дня подачи заявления, но не ранее. А значит, вы не сможете получить льготы «задним числом», за исключением ситуаций, когда имел место безосновательный отказ, подкрепленный соответствующими доказательствами.
1. Доплата за иждивенца или нетрудоспособного члена семьи
Если на иждивении у пенсионеров есть нетрудоспособные члены семьи, то они также могут рассчитывать на получение доплаты. В качестве иждивенца должны выступать либо несовершеннолетние дети, либо инвалиды (как дети, так и нетрудоспособные взрослые). Поэтому для получения доплаты при наличии одного из указанных выше иждивенцев необходимо обратиться в ПФР. Доплата к пенсии будет назначена со дня подачи заявления.
2. Выплата накопительной части пенсии умершего родственника
У определённой группы лиц, официально работавших в период 2002–2004 годов, есть право на получение пенсионных накоплений. Поскольку в эти годы работодатели в обязательном порядке перечисляли часть страховых взносов на накопительную часть пенсии, то в случае смерти их владельцев родственники могут обратиться в ПФР за получением таковых отчислений. При этом важно помнить о 6-ти месячном сроке вступления в наследство, поскольку именно такой период действует и для предъявления прав на накопительную часть пенсии умершего лица. При наличии уважительных причин пропуска срока в 6 месяцев его можно восстановить даже годы спустя через суд.
Важно!
Уважительной может быть признана следующая причина: если имело место обращение в ПФР по причине смерти обладателя пенсионных накоплений и оформление иных пособий, но о праве получения данной выплаты сотрудники Фонда промолчали. Есть соответствующая судебная практика (Верховный Суд РФ).
Получить пенсионные накопления умершего могут дети, родители и супруг, а также иные родственники в порядке очерёдности, установленной нормами действующего законодательства РФ.
Узнать в каком отделении ПФР могут храниться пенсионные накопления умершего человека можно, подав соответствующие письменное заявление в Фонд.
3. Выплата по случаю награды
Мало кто знает о выплатах, полагающихся тем, кто получил одну из наград, перечисленных в ст. 1 ФЗ № 21 от 4 марта 2002 года «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». Получить выплату можно, только подав соответствующее заявление. Назначается выплата со дня обращения.
Не стесняясь, узнавайте какие выплаты и кому полагаются, уточняйте список документов и механизм подачи, не бойтесь отстаивать нарушенные права в суде.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Три доплаты к пенсии, о которых никто не знает
Мы много раз рассказывали о тех привилегиях, которые полагаются пенсионерам (и далеко не все ими умеют пользоваться!) Сегодня раскроем еще три интересных выплаты, которые автоматом получить невозможно, но вполне реально оформить при наличии соответствующих оснований.
-
Автоплатеж может нести подключившему его не только комфорт
Автоплатеж на первый взгляд технология очень удобная. С подключенной услугой деньги списываются по нужным платежам сами, хозяину не надо об этом делать себе напоминания, нервничать, что он может просрочить выплату, постоянно иметь в виду какое-то время «ч» и т.д. Но с другой стороны автоплатеж может нести и опасность средствам клиента. Во что это может вылиться, рассказали эксперты агентства «Прайм». В частности, специалисты считают, что часть списываемых ежемесячно средств может уходить не по назначению, а иногда и вовсе перенаправляться на счета злоумышленников.
-
Когда можно сменить страховщика
Завершился прием в текущем году заявлений о переводе средств пенсионных накоплений (СПН) другому страховщику (ПФР или НПФ). Теперь граждане, подавшие в течение 2020 года заявление о переводе СПН, могут не позднее 31.12.2020 изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в клиентскую службу территориального органа ПФР или через ЕПГУ (только при наличии электронной квалифицированной подписи).
-
Поправки в Градостроительный кодекс: найдут ли баланс между интересами государства и дачников?
Поправки в Градостроительный кодекс могут обернуться проблемами и для владельцев домов на садовых участках, и для жителей многоэтажек.
-
Общероссийский день приема перенесен
Согласно указанию управления президента РФ по работе с обращениями граждан общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря 2020 года, переносится до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, сопряженной в настоящее время с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
-
Льготы для предпенсионеров: в сфере труда
В прошлый раз мы начали рассказ о мерах поддержки для лиц, которым до пенсии осталось 5 лет и менее. Сегодня завершим тему, осветив льготы в сфере труда и диспансеризации населения.
-
Выплата пенсий в декабре и в следующем году: что нам обещают
Новогодние праздники не за горами. И некоторые российские пенсионеры находятся в ожидании выплат пенсий не только за декабрь, но и январь. О досрочной выплате пенсионных пособий говорила зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
-
Взгляд экономистов: можно ли увеличить пенсии россиян?
Тема пенсий большинство россиян, конечно, волнует. Мы прислушивается к прогнозам экспертов относительно ближайшего времени, к их ожиданиям: повысят ли госвыплаты людям на заслуженном отдыхе, заморозят ли.... А что вообще говорят о пенсиях в нашей стране? Например, могут ли быть какие-то механизмы повышения этих госпособий для всех в принципе? Интересно было бы узнать, согласитесь.
-
Индексация пенсий военным пенсионерам: с нового года — маловероятно
Парламентарии и Минфин пока не особо спешат поддерживать тему индексации с 1 января следующего года военных пенсий. В чем причина? Некоторые эксперты считают, что она кроется в финансовых проблемах государства, которые развиваются на фоне распространения коронавируса.
-
Деньги в долг: где можно получить кредит?
В наши дни банковские услуги и в частности кредитование пользуется высоким спросом среди населения, и это понятно: люди больше не хотят месяцами или даже годами копить на нужную вещь, ведь можно взять деньги в кредит, приобрести то, что нужно, а потом постепенно отдавать долг. Впрочем, кроме банков услугу кредитования оказывают и ряд других организаций – МФО, кредитные кооперативы, ломбарды... Разбираемся, где какие кредиты дают и чем они отличаются.
-
Как можно возместить затраты на похороны
Многие люди сталкивались с потерей близкого. Какими бы ни были обстоятельства, смерть члена семьи или друга – всегда невыносимая боль. А вместе с тем сваливаются хлопоты по организации и проведению похорон. И зачастую это неподъёмные суммы. В состоянии шока разбираться со всеми нюансами сложно. Человек делает лишние траты, иногда даже берёт кредит на организацию достойной церемонии.
Разбираемся, как не наделать ошибок и возместить расходы.
-
Пенсионный фонд объяснил, какие выплаты положены инвалидам
Граждане с инвалидностью получают в Пенсионном фонде три вида пенсии: страховую, государственную и социальную, рассказали в ведомстве.
-
Мошенники, чтобы заполучить наши средства, используют новые технологии
Технологии облегчают и делают более комфортной нашу жизнь, а с другой стороны являются прекрасным инструментом в руках мошенников в деле обмана граждан. Этому способствует и вынужденная изоляция из-за распространения коронавируса, когда людям предлагается общаться со специалистами финансовых учреждений дистанционно – по телефону или компьютеру.
-
Скоро новые проверки: пенсионер? Дополнительный доход имеешь?
Российских пенсионеров начнут проверять на наличие дополнительных доходов? Эта новость активно обсуждается, но полного понимания все-таки нет: что это значит и кого может коснуться. Так чего же стоит ожидать гражданам, объяснила Людмила Иванова-Швец, доцент из Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова.
-
Новшества для водителей: от аннулирования удостоверения до разговорчиков за рулем
В Министерстве внутренних дел России рассказали, в каких случаях с 1 апреля 2021 года будет аннулироваться водительское удостоверение. Речь здесь идет вовсе не о лишении прав. При аннулировании документа удостоверение останется у водителя, но оно будет считаться недействительным.
-
Льготы для предпенсионеров: налоговые и социальные
В РФ имеется система льгот, предоставляемых тем или иным категориям граждан - как мы не раз уже отмечали, далеко не все люди о своих возможностях знают (а чиновники не торопятся, соответственно, возможности предоставлять). Особую группу занимают предпенсионеры, т.е. те граждане, которым до пенсии осталось 5 лет и менее. Поскольку подобный статус предоставляет право на льготы, выплаты и гарантии различного рода, то подробнее о них расскажем в статьях.
-
Некоторым пенсионерам России светят перерасчеты пенсий, а на что еще можно рассчитывать?
Ситуация с распространением коронавируса пока оставляет желать лучшего. И декабрь, скорее всего, будет в этом плане продолжением ноября. В связи с этим возникает вопрос о выплатах пенсионерам и инвалидам. Эти люди сидят на изоляции и не все материально справляются. Оказалось, что правительство подготовило таким категориям граждан несколько соцпрограмм. Разберемся.
-
Госдума сократила пенсионные выплаты и продлила «заморозку» накопительной части
Госдума приняла закон о периоде выплаты накопительной пенсии. Он приведет к снижению размера накопительной пенсии, в итоге в среднем один российский пенсионер лишится 380 рублей в месяц.
-
Мнение депутата Госдумы: С индексацией пенсий работающим пенсионерам будет хеппи-энд
Злободневная тема для многих людей – индексация пенсий работающим пенсионерам. Она, напомним, была заморожена еще четыре года назад. Что будет дальше, станет ли госпособие для этой категории граждан расти или все останется как прежде – мнениями делятся эксперты, дающие осторожные прогнозы развития ситуации. Своим видением о том, стоит ли работающим пенсионерам надеяться на индексацию, поделился и депутат Государственной Думы Олег Шеин.
-
Банковские карты: «Мир» вам, пенсионеры страны
Российские пенсионеры бывают далеки от разных технологических новшеств в банковской сфере. Например, многие до сих пор продолжают получать свои выплаты на сберкнижки. Но законодатели обязали их выбрать другой вариант. Так, пенсионерам необходимо перейти на банковские карты.