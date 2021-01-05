Повышенный размер пособия по безработице сохранили до конца 2021 года

До конца 2021 года максимальный размер пособия по безработице в РФ останется повышенным — на уровне 12 130 рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Максимальное пособие останется в размере 12 тыс. 130 рублей, минимальное - 1 тыс. 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей», — указано в сообщении пресс-службы правительства.

При этом нижняя планка в 2021 году останется на прежнем уровне и составит 1500 рублей.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ (12130 рублей). Выплату могут получить только те, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости в апреле — июне.

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В июне 2020 года число безработных в России достигло максимума за восемь лет. Без работы из-за пандемии и связанных с ней ограничений остались 4,6 млн человек — это 6,2% экономически активного населения. В службах занятости на тот момент были зарегистрированы 2,8 млн человек, из них 2,6 млн получали пособие по безработице.

12 августа в Минтруда сообщили, что кризис на рынке труда в России преодолен: численность устроившихся на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. В сентябре Росстат впервые с начала пандемии зафиксировал сокращение числа безработных в России.

Все чаще и чаще люди стали сталкиваться с тем, что при озвучивании итоговой суммы в чеке на кассе просто не могут полностью оплатить покупку, хотя вроде бы и покупают-то только самые необходимые продукты. Увы, цены за последние два года взлетели уж очень стремительно и теперь на тысячу рублей покушать толком и не купишь . А ведь многим приходится в принципе жить на 10-12 тысяч в месяц. И выбрать необходимые продукты на эти деньги, а еще заплатить за коммуналку и себе немного оставить - задача не из легких...





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