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Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как действовать, если ваша квартира в один непрекрасный день вдруг превратилась в «бассейн».
Затопить жилье могут как соседи сверху, так и коммунальщики, которые не следят за крышей. В оттепель второй вариант для верхних этажей наиболее вероятен.
1. Включаем камеру на смартфоне
Первое, что нужно сделать, – это сфотографировать на телефон последствия, зафиксировать на камеру, что у вас была протечка.
2. Приглашаем оценщика
Если ущерб значительный и без ремонта не обойтись, приглашайте оценщика. Такие оценщики есть в страховых компаниях. Он оценит сумму ущерба, и с этой оценкой вы сможете пойти в суд.
3. Фиксируем звонки в аварийку
Постарайтесь записать разговор с оператором аварийно-диспетчерской службы и сотрудниками управляющей компании.
По закону аварийно-спасательная служба должна работать круглосуточно. Если вы не можете дозвониться в аварийку, это грубейшее нарушение закона и повод обратиться в жилищную инспекцию.
В подъезде дома обязательно должна быть информация с номерами телефонов аварийно-спасательной службы. Если этого нет, то это тоже нарушение, и серьезное.
4. Обращаемся в УК или в суд
В зависимости от ситуации нужно обращаться либо в УК с требованием компенсировать ущерб, либо в суд — с иском к той же УК или к соседям.
5. Задействуйте все инстанции
Хотите добиться правды – бомбите обращениями жилищную инспекцию, прокуратуру, органы МСУ, активнее пишите на портал «Добродел».
Потоп - очень неприятная ситуация, которая ещё и финансово может нешуточно подкосить. Пострадавшим будет не лишним знать, что же делать, если вдруг подобное произойдет. Не частый бытовой случай, конечно, но как говорится, раз в году и вилы стреляют. Всё может быть.
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Квартиру заливают или уже залили водой – что делать? Вот пять шагов...
Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как действовать, если ваша квартира в один непрекрасный день вдруг превратилась в «бассейн».
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