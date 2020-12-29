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Полезное дело: появился сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков
По инф. Polit.ru   
29 Декабря 2020 г.
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В России создали сервис, который поможет выявить мошенников среди компаний, занимающихся поверкой бытовых счетчиков воды.

Полезное дело: появился сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков

Жители смогут в один клик получить достоверную информацию об организациях, которым разрешено проводить поверку и вносить данные в единый реестр Росстандарта. Чтобы узнать, надежная ли компания, нужно ввести в реестре на сайте Росаккредитации ее точное название или ИНН. Эту информацию лучше запросить в организации, которая будет оказывать услуги по поверке.

Если на странице появится информация об организации, то она имеет действующую аккредитацию и может проводить поверку. Если данных о компании нет, значит она не имеет права проводить поверку.

Реестр позволяет выбрать необходимую аккредитованную организацию, занимающуюся поверкой в том или ином населенном пункте. Для этого достаточно ввести в поисковую строку его название. Как только пользователь выберет компанию, Росаккредитация порекомендует сверить все данные о ней с информацией в реестре. Это поможет уберечься от мошеннических компаний-двойников.

В декабре в пресс-службе городского департамента ЖКХ сообщили, что москвичи стали получать поддельные счета за коммунальные услуги. Жителей призывали к бдительности.

Мошенников, которые хотят наживиться на несознательных и наивных людях (а часто это как раз пенсионеры), пруд пруди. А во время пандемии их даже стало больше, поэтому сервис этот очень важен и своевременен. Пользоваться им не сложно, главное - не лениться. И тогда никакие мошенники грозить не будут! А вот наши заголовки о подобных случаях мошенничества:

Polit.ru

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