Полезное дело: появился сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
В России создали сервис, который поможет выявить мошенников среди компаний, занимающихся поверкой бытовых счетчиков воды.
Жители смогут в один клик получить достоверную информацию об организациях, которым разрешено проводить поверку и вносить данные в единый реестр Росстандарта. Чтобы узнать, надежная ли компания, нужно ввести в реестре на сайте Росаккредитации ее точное название или ИНН. Эту информацию лучше запросить в организации, которая будет оказывать услуги по поверке.
Если на странице появится информация об организации, то она имеет действующую аккредитацию и может проводить поверку. Если данных о компании нет, значит она не имеет права проводить поверку.
Реестр позволяет выбрать необходимую аккредитованную организацию, занимающуюся поверкой в том или ином населенном пункте. Для этого достаточно ввести в поисковую строку его название. Как только пользователь выберет компанию, Росаккредитация порекомендует сверить все данные о ней с информацией в реестре. Это поможет уберечься от мошеннических компаний-двойников.
В декабре в пресс-службе городского департамента ЖКХ сообщили, что москвичи стали получать поддельные счета за коммунальные услуги. Жителей призывали к бдительности.
Мошенников, которые хотят наживиться на несознательных и наивных людях (а часто это как раз пенсионеры), пруд пруди. А во время пандемии их даже стало больше, поэтому сервис этот очень важен и своевременен. Пользоваться им не сложно, главное - не лениться. И тогда никакие мошенники грозить не будут! А вот наши заголовки о подобных случаях мошенничества:
Как живется на пенсии, если ты находишься в другой стране? Об этом не понаслышке знает блогер Ольга, молодая пенсионерка, которая переехала в Болгарию и интересно рассказывает своей аудитории, что же на ее глазах происходит в этом государстве.
Красная рыба и красная икра — любимые лакомства россиян, которые стремятся поставить на новогодний стол. Если в советские времена все это было дефицитом, то сегодня эти деликатесы можно купить практически в любом рыбном киоске, правда, зачастую без гарантии.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не оставляет надежду когда-нибудь попутешествовать по России, прокатиться по Транссибирской магистрали. Об этом глава правительства Германии заявила в интервью журналу DB Mobi.
Каждого из нас огорчает, когда заболевает любимый питомец. В такие моменты владельцы собак готовы сделать всё, чтобы помочь своему любимцу. Частым заболеванием у собак в последнее время становится сердечная недостаточность.
В преддверии Нового года звёзды, как и все, решают, где и как отметить праздник. И если раньше большинство предпочитали шумные компании, то теперь всё чаще можно услышать: «Новый год встречаем в кругу семьи».
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Радькова — бывшего начальника исправительной колонии в Амурской области, в которой отбывал наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
Все новое — хорошо забытое старое. На фоне многосерийных локдаунов и продолжающей бушевать пандемии коронавируса, владельцы итальянских питейных заведений вынуждены обратить свой взгляд в прошлое и всерьез задуматься о массовом использовании так называемых «винных окон» («buchette del vino»).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.