Какие главные страхи вкладчиков в России? Да много их...

Россияне, собравшиеся открыть вклад, задаются вопросами о ставках, возможности забрать свои деньги досрочно, безопасности открытия депозита онлайн, а также о налоге на процентный доход.

Эксперты Новикомбанка провели опрос среди менеджеров, которые работают с клиентами-физлицами, и узнали, что в последнее время самым распространенным вопросом является налогообложение процентного дохода по вкладам.

С 1 января 2021 года в России ввели так называемый налог на вклады, согласно которому процентный доход свыше 42,5 тыс. руб. будет облагаться налогом по ставке 13% годовых.

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Кроме того, некоторые российские вкладчики опасаются, что до истечения срока договора не смогут вернуть деньги, если возникнет такая необходимость.

Никуда не делись и вопросы о надежности размещения средств: некоторые клиенты до сих пор не знают, что вклады до 1,4 млн руб. страхуются.

Еще одним поводом для беспокойства вкладчиков стали снижающиеся процентные ставки.

Напомним также, что по итогам 2020 года меньше половины российских банков смогли продемонстрировать прирост депозитов. «46,5% банков в 2020 году смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. Для сравнения, в 2017–2019 годах доля составляла более 50%, а в 2016 и 2015 годах 62% и 76% соответственно», — подсчитали аналитики агентства ПРАЙМ.

Таким образом, подчеркивалось в исследовании, эпидемия коронавирусной инфекции, низкие процентные ставки и падение доходов значительно повлияли на долю банков с приростом депозитов.

Добавим, что средний размер вклада за 2020 год вырос на 6,4% — до 183 тыс. рублей.

«Средний размер вклада за последнее время несколько увеличился. На 1 января этого года он составляет 183 тысячи рублей, год назад средний размер вклада был равен 172 тысячи рублей», — заявлял ранее глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев на встрече кредитных организаций с руководством Центробанка РФ.

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По инф. rosbalt.ru

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