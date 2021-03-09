Назван способ накопить на безбедную старость

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Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал, как накопить на безбедную старость. По его словам, россиянам следует пойти по пути Европы, где давно сформировалась культура личного инвестирования.
Основа культуры личного инвестирования — выбор правильного инструмента, отметил эксперт. При этом «кубышка под кроватью» точно не подойдет.
«Должна быть какая-то цель в виде суммы, которую вы хотите получать на заслуженном отдыхе. Для ее получения надо инвестировать в какие-либо активы. Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже инфляции», — цитирует Звенигородского радио Sputnik.
По его словам, главное при инвестировании — чтобы доходность была выше инфляции. Для этого существует несколько инструментов: программы типа индивидуального инвестиционного фонда, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и брокерские компании. Даже при небольшой зарплате не стоит отказываться от инвестиций в безбедную старость. Откладывать можно совсем маленькие суммы, но делать это регулярно.
Звенигородский отметил, что накопления можно делать даже с небольшим доходом — даже тысяча рублей, откладываемая ежемесячно даст результат.
«Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но за год эти 12 тысяч плюс 7-10 процентов годовых уже смотрятся хорошо. Если сумму еще не трогать несколько лет и продолжать откладывать, то будет еще интереснее», — отметил эксперт.
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