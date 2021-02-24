Какая сумма вклада понадобится для жизни на проценты в России?

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Эксперты обнародовали необходимую сумму вклада, чтобы можно было жить на проценты в России. Сразу предупредим: сумма получилась, мягко говоря, впечатляющая.
По мнению экспертов, жить на проценты с вклада можно, если положить на банковский счет не меньше 26 млн руб. Именно на такую сумму нужно рассчитывать, если речь идет о среднестатистической семье из 4-х человек, которой потребуется примерно 100 тыс. руб.
Указанная сумма во многом объясняется снижением ключевой ставки Центрального банка до рекордного показателя – 4,25%. Таким образом, в среднем уровень доходности по вкладу на 2021 год достиг 4,5%.
В то же время такая сумма вклада рассчитана далеко не на каждый российский регион. К примеру, жителям Москвы потребуется гораздо больше денег. Необходимая сумма вклада для проживания в столице варьируется в пределах от 45 до 50 млн руб.
Специалисты назвали альтернативу вкладам — это может быть приобретение ценных бумаг либо объектов недвижимости. С другой стороны, человек, который решается на подобное вложение, должен обладать финансовой грамотностью. Дело в том, что следует изучить рынок, а также вероятные риски.
Ранее в Центробанке заявили, что не будут снижать ставку. Таким образом, показатель останется на уровне 4,25%. ЦБ объяснил такое решение восстановлением спроса, которое происходит гораздо быстрее, нежели предполагалось раньше.
В связи с пандемией коронавируса и его быстрым распространением, к спортсменам предъявляются жесткие требования. Некоторые страны требуют от игроков и работников клубов соблюдать десятидневный карантин по прибытии домой из зарубежных поездок. Особенно в этом отношении строго требуют в Великобритании. Кроме того, спортсменам часто делают тесты на COVID-19 и отслеживают любые простудные проявления.
У президента крепкое здоровье, и в важных церемониях он участвует всегда без головного убора. Это объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту, обеспокоенному появлением 23 февраля Владимира Путина без шапки у Могилы Неизвестному Солдату в Александровском саду.
Экологическая катастрофа произошла в Израиле. Прибрежные воды Средиземного моря оказались загрязнены нефтепродуктами. Погибли черепахи, морские птицы и даже один финвал. Выживших морских обитателей (а именно, черепах) спасали оригинальным, но действенным способом - кормили майонезом.
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Нижегородский районный суд 24 февраля вынес приговор экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову по делу в получении взятки в 235 млн рублей. Бывшего чиновника приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Указ Сергея Собянина о карантине для людей старше 65 лет продолжает еще действовать. Столичный градоначальник отмечает, что уменьшается количество госпитализаций и пациентов, которые тяжело болеют. Однако он попросил жителей города не расслабляться, беречь себя, особенно это касается пожилых людей.
Выборы президента России намечены на 2024 год, и до этого еще далеко. Но в обществе уже активно кипит дискуссия, кто же может стать во главе государства вместо Владимира Путина. Если, конечно, «звезды сойдутся». По самой большой интриге последних лет эксперты высказывают разные мнения, называется много преемников. При этом стоит учесть, что знатоки мира большой политики, конечно, люди сведущие, но могут и ошибаться. Но все равно их комментарии любопытны и не нужно сбрасывать со счетов, ведь разбираются они в теме все равно лучше, чем мы. И вот, кстати, одна интересная точка зрения, касающаяся транзита власти.
В США 21 февраля едва не произошла настоящая катастрофа — самолет Boeing 777 начал буквально рассыпаться в воздухе. Эксперты объяснили это предположительной «усталостью металла». (Очень неприятно от этого известия, ведь когда садишься в самолет, никогда не знаешь, сколько ему уже лет и как он себя поведет в полете... прим. МГ.)
Полиция Хорватии установила подозреваемых в убийстве журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного в 1991 году, одним из них оказался помощник командира спецподразделения Сербской Краины.
Первый выпуск программы «Очевидное — невероятное» появился на советском телеэкране 24 февраля 1973 года. Ее создали советские ученые и просветители Сергей Капица и Лев Николаев. В передаче рассказывали о научных и технических достижениях, поднимали вопросы культуры и философии.
Обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании предъявлено 72-летнему французскому актеру Жерару Депардье, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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