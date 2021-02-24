Какая сумма вклада понадобится для жизни на проценты в России?

Эксперты обнародовали необходимую сумму вклада, чтобы можно было жить на проценты в России. Сразу предупредим: сумма получилась, мягко говоря, впечатляющая.

По мнению экспертов, жить на проценты с вклада можно, если положить на банковский счет не меньше 26 млн руб. Именно на такую сумму нужно рассчитывать, если речь идет о среднестатистической семье из 4-х человек, которой потребуется примерно 100 тыс. руб.

Указанная сумма во многом объясняется снижением ключевой ставки Центрального банка до рекордного показателя – 4,25%. Таким образом, в среднем уровень доходности по вкладу на 2021 год достиг 4,5%.

В то же время такая сумма вклада рассчитана далеко не на каждый российский регион. К примеру, жителям Москвы потребуется гораздо больше денег. Необходимая сумма вклада для проживания в столице варьируется в пределах от 45 до 50 млн руб.

Специалисты назвали альтернативу вкладам — это может быть приобретение ценных бумаг либо объектов недвижимости. С другой стороны, человек, который решается на подобное вложение, должен обладать финансовой грамотностью. Дело в том, что следует изучить рынок, а также вероятные риски.

Ранее в Центробанке заявили, что не будут снижать ставку. Таким образом, показатель останется на уровне 4,25%. ЦБ объяснил такое решение восстановлением спроса, которое происходит гораздо быстрее, нежели предполагалось раньше.

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По инф. 1rre.ru

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