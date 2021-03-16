Как правильно хранить, перевозить и носить оружие, чтобы не получить наказание по закону: часть III

Правильно хранить и перевозить оружие – это целая наука. Если пренебречь правилами, то можно запросто нарваться на штраф, и это будет еще меньшая из зол. Поэтому вслед за первой и второй частью публикуем третий материал на эту тему для наших охотников-читателей. В нем, в частности, пойдет речь о сборе документов.

Перевозка оружия

Перевозку оружия следует отличать от переноски и транспортировки, поскольку в данной ситуации действует не сам владелец, а уполномоченное им лицо, как правило, специализированная организация, у которой есть соответствующее разрешение, выданное Росгвардией.

Обычно для перевозки оружия владельцы обращаются в Государственную фельдъегерскую службу РФ, которая и осуществляет доставку приобретенного на просторах интернет оружия до квартиры\офиса владельца.

Важно отметить, что подобных полномочий у Почты России нет, как и у прочих курьерских служб.

При авиаперелетах оружие сдается, и транспортировку осуществляет авиакомпания, которая выступает в роли перевозчика. Держать его при себе недопустимо.

За незаконную перевозку отвечают две стороны – владелец и, например, курьер, таксист, знакомый, которые предложили перевезти его по нужному адресу.

При этом даже при наличии лицензии на перевозку оружия, его транспортировка выполняется по установленным правилам, в соответствии с которыми ответственность с момента передачи оружия перевозчику, целиком и полностью ложится на его плечи.

Специальных документов на перевозку оформлять владельцу не придется т.к. и этот пунктик возлагается на специализированную организацию, с которой заключен договор на перевозку, а также подписаны сопроводительные и платежные документы. Последних достаточно для предъявления представителям из Росгвардии на случай проверки. Соответственно отсутствие оружия в сейфе в данном случае не является основанием для привлечения владельца к ответственности.

Собираем документы

Необходимо помнить и о документах, которые необходимы владельцу для хранения, ношения и транспортировки оружия.

Для приобретения оружия необходима лицензия от Росгвардии, которая подтверждает право купить лишь одну единицу оружия. Этот же документ предоставляет и право на транспортировку в следующих ситуациях:

От оружейного магазина (места покупки) до адреса, где будет храниться оружие;

От места хранения до подразделения Росгвардии, выдавшего соответствующую лицензию.

От подразделения Росгвардии, где происходит осмотр оружия и выдается разрешение в срок до 10 дней, до места хранения оружия.

Поехать с оружием на охоту или в тир можно только после получения такого разрешения, срок действия которого составляет 5 лет и предоставляет обычным гражданам право на ношение и хранение.

Разрешение для приобретения оружия не требуется некоторым категориям физических лиц в связи с их профессиональной деятельностью, но на его ношение необходимо всегда.

Это сотрудники силовых структур, (отметка делается в служебном удостоверении) военнослужащие (военный билет) и охранники.

Однако, независимо от должности и звания, право на ношение и хранение оружия должно быть зафиксировано в документах. В противном случае речь пойдет о нарушении закона.

В следующий раз завершим цикл статей об оружии, рассказав о ситуациях, когда подобное разрешение не требуется.

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