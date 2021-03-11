Как правильно хранить, перевозить и носить оружие, чтобы не получить наказание по закону: часть II

На прошлой неделе мы начали серию статей для тех, кто желает знать, как правильно хранить и транспортировать оружие, не опасаясь штрафных санкций и последствий более строгого характера. Сегодня продолжим, надеемся пригодится охотникам, которых немало среди наших пожилых читателей!

Ношение оружия

Под ношением оружия понимаются ситуации, когда оно находится либо в руках владельца, либо на его теле. При этом не имеет значения место расположения (в сумке, на поясе, в кобуре), а вот правила переноски знать необходимо.

Например, огнестрельное длинноствольное оружие необходимо переносить в расчехленном состоянии, вместе с магазином или барабаном. При наличии у оружия предохранителя, им необходимо воспользоваться. Травматическое и газовое оружие при переноске также нуждаются в наличии кобуры. Учитывается не только тип оружия, но и цель его ношения. Например, прогулки по вечернему городу с заряженным ружьем заведомо будут противоправными, поскольку носить огнестрельное длинноствольное оружие пусть и в целях самообороны, запрещено. Другое дело, если вы переносите такой экземпляр для участия в соревновании, после тренировки или учебной стрельбы в тире. Также недопустимо ношение как огнестрельного, травматического так и метательного оружия в состоянии опьянения под угрозой лишения соответствующего разрешения.

Запрещено под угрозой наказания носить оружие (в т. ч. ограниченного поражения и ножи) на митингах, мирных шествиях и парадах, различных публичных мероприятиях и учебных заведениях, за исключением ситуаций, когда по уставу учебных заведений использование и ношение оружия разрешено (например, стрелковые курсы).

Недопустимо находиться с оружием в развлекательных центрах и мероприятиях сферы досуга, где реализуется алкоголь.

Штрафные санкции

За нарушение правил ношения оружия предусмотрен ряд штрафных санкций, начиная от штрафа до 5000 рублей и заканчивая лишением права на приобретение, хранение, ношение оружия сроком до двух лет вместе с конфискацией оружия и патронов к нему (ст. 20.8 КоАП РФ).

Транспортировка

Транспортировка оружия, немногим отличается от ношения. Это все те ситуации, когда оружие покинуло место хранения вместе с владельцем, но находится не в его руках или на теле, а располагается в ином месте: в чемодане, в багажнике авто и т.д. Важно: оружие при транспортировке должно быть вместе с владельцем, т.е. без патронов или пороха, но в чехле, кобуре или в специальном футляре, либо в специальной упаковке производителя.

Несмотря на несущественное на первый взгляд отличие, транспортировка и ношение оружия – это два самостоятельных действия, которые не стоит путать (например, нахождение пистолета в кобуре на поясе при поездках в авто – это ношение, а перекладка оружия в бардачок – это транспортировка), поскольку за несоблюдение условий транспортировки предусмотрен штраф.

На какое расстояние?

Владелец оружия может перемещаться с ним в пределах РФ без ограничений, как в его количестве, так и в количестве патронов к нему при условии наличия соответствующей регистрации (паспорт и разрешения придется взять с собой).

Однако при транспортировке более пяти единиц оружия и более 1000 единиц патронов на физических лиц будут распространяться те же правила, что и на организации. Соответственно при транспортировке указанного количества оружия за пределы субъекта РФ, где оно было зарегистрировано, необходимо получить специальное разрешение в Росгвардии.

А если охота?

Многие приобретают оружие для охоты в специально отведенных на то местах – охотничьих угодьях, где также требуется получение соответствующего разрешения, которое и предоставляет гражданину право нахождения вместе с любым типом огнестрельного оружия на данной территории. При этом не имеет значения, носит его владелец или транспортирует, зачехлено оно или расчехлено, заряжено или нет.

Без разрешения можно получить штраф в размере до 4000 руб. в т.ч. с конфискацией оружия, либо лишиться права осуществлять охоту на срок до 2-х лет.

Границы охотничьих угодий, где граждане могут свободно пребывать в целях охоты, устанавливают местные чиновники, используя за основу в большинстве случаев административные границы субъектов РФ или районных центров. Однако таковых угодий должно быть не менее 20% от общего количества общедоступных территорий.

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