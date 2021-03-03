Как правильно хранить, перевозить и носить оружие, чтобы не получить наказание по закону?

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Не только бывалые охотники чувствуют вкус к оружию... Но всё ли мы знаем о законных правилах обращения с ним?
- Все больше людей в России задумывается о приобретении оружия для охоты, самообороны или в прочих целях, не запрещенных законом. Однако мало кто знает, что, являясь источником повышенной опасности, оно требует выполнения установленных правил как в отношении хранения, так и в отношении его транспортировки и ношения. Сегодня начнем цикл статей, в котором подробно расскажем обо всех ключевых моментах, зная которые вы точно не получите штраф и избежите неприятных ситуаций.
Нормативна база
Основную нормативную базу, регламентирующую вопросы хранения, ношения и перевозки оружия составляют два документа:
- Федеральный Закон «Об оружии»;
- Правила оборота гражданского и служебного оружия, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 № 814.
Частично те или иные моменты, связанные с оружием также можно обнаружить в прочих нормативных актах.
Ответственность владельца
Если вы приобрели\получили в дар\в наследство оружие, то повесить его на стенку или положить на полку не получится. Хранение оружия, когда его владелец хранит оружие по месту жительства или временного пребывания, также должны отвечать нормативным требованиям. В противном случае предусмотрена ответственность, как административным кодексом (ст. 20.8), так и УК РФ (ст.222, 224). Санкции за неправильное хранение не ограничиваются штрафами и конфискацией, а могут иметь максимально неблагоприятное выражение в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.
При этом ответственность несет владелец оружия, нарушивший правила его хранения даже тогда, когда другой человек получил к нему доступ, и это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия.
- Важно: полномочия по проверке условий хранения сегодня имеются не только у представителей правоохранительных органов, но и у представителей Росгвардии.
Кому запрещено хранить оружие
Хранить оружие правильно обязаны его владельцы, у которых имеется соответствующее разрешение, получить которые могут только:
- Совершеннолетние лица;
- Не имеющие неснятой или непогашенной судимости за умышленное преступление, либо судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные с применением оружия;
- Прошедшие медкомиссию и обучение;
- Заплатившие госпошлину.
Срок действия решения (лицензии на покупку), выдаваемого на конкретное оружие, которое можно получить в Росгвардии 5 лет.
Условия хранения оружия
Учитывая особенности, закреплённые действующим законодательством РФ, правила хранения распространяется не только на само оружие, но и на патроны к нему, порох, капсюли. При этом необходимо обеспечить как сохранность оружия и безопасность его хранения, так и исключить доступ посторонних лиц. Соответственно ключи от помещения, где хранится оружие не стоит доверять друзьям и родственникам, нельзя хранить патроны и порох у соседа или в арендованном помещении, в соседнем населенном пункте и т.д.
При этом оружие, патроны и порох нужно запирать на замок в сейфе или в специальном шкафе из металла, предназначенном именно для хранения подобных вещей.
Поставить ружье в угол, запереть его в обычный бельевой шкаф или в кладовке недопустимо и чревато санкциями.
Если владелец оружия является членом соответствующего спортивного сообщества или клубов, то его разрешено хранить (вместе с патронами) на соответствующем спортивно - стрелковом стенде, но никак не дома.
Военнослужащие и сотрудники государственных военизированных организаций – обладатели наградного оружия могут хранить его вместе с патронами по месту службы.
Какой оружейный сейф выбрать и где его разместить?
Как уже отмечалось выше, условия хранения оружия проверяют представители правоохранительных органов (участковый) или сотрудники Росгвардии, уделяя внимание сейфу, который не должен отвечать ГОСТ Р.
Если же по этой причине вас пытаются привлечь к ответственности, то подобный штраф можно оспорить, поскольку в нашей стране слишком часто меняются Госты и стандарты качества, да и найти сейф, отвечающий актуальным требованиям практические невозможно.
Существующие Госты детально описывают устройство сейфа, толщину его стенок, расположение отделения для хранения патронов и т.д., но применяются исключительно на добровольной основе, как и другие документы национальной системы стандартизации.
Соответственно владелец оружия может самостоятельно изготовить сейф, и металлический шкаф для хранения оружия и патронов, а также выбрать место его прикрепления к стене или к полу.
Кто проверяет условия хранения?
Условия хранения оружия имеют право проверять представители полиции и сотрудники Росгвардии при наличии соответствующих оснований и по месту жительства его владельца. Отказаться от проверки, которая должна занимать не более 15 минут на каждую единицу оружия, невозможно. По итогам проверки составляется соответствующий акт.
Несмотря на то, что в нормах действующего законодательства РФ нет требований, касающихся размещения сейфа или шкафа, сотрудники Росгвардии и участковые могут не знать об этом или просто попросить вас поставить место хранения оружия, в конкретное место, мотивируя тем, что в противном случае не подпишут акт. Вы можете переставить сейф в указанное место или, не делая этого обжаловать подобные действия проверяющих лиц.
Основания для проверки
Проверить то, как хозяин хранит оружие могут как участковые, так и представители Росгвардии при наличии таких оснований, как:
- Поступление информации о покупке оружия из соответствующего магазина;
- Поступление сообщений из таможенных органов о получении со стороны конкретного гражданина запроса на получение разрешения на право вывоза или ввоза из РФ оружия и патронов;
- На основании запроса от должностного лица, например, руководителя одного из подразделений Росгвардии;
- Получение информации о совершении преступления или административного правонарушения со стороны владельца (посягающего на общественный порядок и общественную безопасность, либо на установленный порядок управления); о нарушении правил охоты; о совершении административного правонарушения, связанного с наркотиками;
- Нарушение правил оборота оружия.
При наличии оснований частота проверок может быть любой. А вот без них – не чаще раза в 5 лет.
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