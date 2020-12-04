В московском метро запустят оплату проезда с распознаванием лиц

В следующем году оплатить проезд в московском метро можно будет при помощи Face ID, то есть системы распознавания лиц. (Технологии не стоят на месте, и новый год принесет их в привычное всем нам метро. - прим. МГ.)

Издание ссылается на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц», — сказал Ликсутов.

Всю инфраструктуру для работы сервиса будет обеспечивать метрополитен, однако персональные платежные данные останутся в банках пользователя.

«На всех турникетах метро и МЦК уже стоят камеры, которые распознают лица. Наша система позволит распознавать лицо, а если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, то вы пройдете с открытым турникетом», — добавил Ликсутов.

По словам чиновника, система Face ID московского метрополитена позволит распозновать лица пользователей в масках.

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Polit.ru

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