МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права

На практическом экзамене на получение водительских прав находиться в машине, кроме испытуемого и экзаменатора, МВД России разрешит также представителям общественных объединений и другим должностным лицам органов внутренних дел.
Как отметили в пресс-центре ведомства, этот шаг поможет повысить объективность экзамена.
«При наличии мест для сидения в транспортном экзаменационном средстве наблюдать за процессом смогут представители организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также другие кандидаты в водители, сдающие соответствующий экзамен, представители общественных советов при территориальных органах МВД России на региональном и районном уровнях», — приводит пояснения ТАСС.
- Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. Отдельно закрепить в нем перечень навыков вождения ранее предложили в МВД России.
Документ состоит из 19 пунктов. В него включены навыки, которые прежде проверяли на площадке. Кандидаты в водители автобусов должны будут показать умение останавливать общественный транспорт для безопасной посадки или высадки пассажиров.
Напомним, со вступлением в силу новых правил в прошлое уйдет один из экзаменов — так называемая площадка. Вся практика будет приниматься непосредственно в условиях дорожного движения. В «полевых» условиях также будут проверяться навыки парковки и движения задним ходом.
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