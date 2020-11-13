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Жителей Краснодарского края не устраивает работа крупнейших клиник Кубани по многим показателям
|По инф. Агентства по управлению репутацией Vals.Digital
|13 Ноября 2020 г.
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Большое количество частных медицинских учреждений имеют негативные индексы лояльности качества и услуг на основании отзывов пациентов в интернете в период разгара пандемии.
Агентство по управлению репутацией Vals.Digital проанализировало репутацию частных медучреждений Кубани в сети. Был проведен мониторинг всех упоминаний выбранных медицинских компаний в интернете. В качестве величины для анализа агентство использовало уникальную методику - расчет индекса лояльности исходя из характера и количества отзывов об объекте мониторинга. Показатель может принимать значения от -1 до +1, указывая на крайние степени лояльности. Данные взяты с систем мониторинга youscan и iqbuz.
В рамках исследования были проанализированы отзывы о 24 крупнейших частных медицинских организаций Краснодарского края, которые жители оставили в этом году. Как показало исследование, большое количество крупных клиник имеют негативную репутацию.
Критерием для оценки стал не только общий индекс лояльности, но и показатели по категориям сервис, цена и качество.
Так, в качестве общего лидера стал «Центр успеха и здоровья», показав наибольший индекс лояльности по соотношению негативных упоминаний к позитивным – индекс лояльности составил 0,88. А качество услуг организации имеет максимальный показатель лояльности среди других респондентов.
Анализ мониторинга выявил крайнюю степень нелояльности у клиники «Тургеневская». Организация имеет отрицательный общий индекс лояльности, а также неудовлетворительные показатели по критерию «цена», как и клиника «Екатерининская».
Также низкую репутацию среди жителей Кубани показали клиника «Солнечная» и медицинский центр «G8». Пациенты жаловались на цены услуг медицинского центра, а анализ отзывов о поликлинике «Солнечная» показал негативное отношение кубанцев к качеству предоставляемых услуг.
Медицинский центр ЗИМАMED стал абсолютным аутсайдером по всем направлениям. Общий индекс лояльности компании составил -0,44.
Исходя из данных агентства по управлению репутацией Vals.Digital, можно сделать вывод, что большинство крупнейших медицинских центров Кубани, которые позиционируют себя флагманами сферы здравоохранения края, не удовлетворяют краснодарцев по многим показателям и на деле имеют низкую репутацию среди своих пациентов.
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