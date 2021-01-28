Венгерские ученые: одаренные собаки запоминают новые слова с четвертого раза

Некоторые собаки способны запомнить названия новых предметов с четвертого раза. К такому выводу в ходе экспериментов пришла группа ученых из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште.

Предварительные данные показывают, что большинство собак заучивают названия предметов только после длительных тренировок. Но есть животные, которые проявляют исключительные способности. Ученые провели опыты с двумя такими одаренными собаками: бордер-колли по кличке Виски из Норвегии и йоркширским терьером по имени Вики Нина из Бразилии. Исследователи проверяли их способность выучить новое слово и связать его с конкретной игрушкой.

Сначала животные учили новые слова во время игры со своими хозяевами, которые четыре раза произносили название игрушки. Более сложный эксперимент предполагал, что в задаче присутствуют семь игрушек с уже знакомыми домашним питомцам названиями, а также одна новая. Ученые проверяли способность собаки выбирать новый объект, услышав новое имя. И в том и в другом случае оба животных справились с задачей.

Однако приобретенные знания даже у одаренных собак оказались нестойкими. Подопытные животные не смогли опознать знакомые слова в тестах уже через десять минут после обучения и через час.

В контрольной группе из двадцати обычных собак ни одну не удалось обучить названиям новых предметов в ходе игры. По мнению авторов, это доказывает то, что способность заучивать новые слова присутствует только у ограниченного числа особо одаренных собак.

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Polit.ru

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