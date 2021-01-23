Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Открытка из детства

В наше время, когда большинство людей стало переписываться с помощью онлайн-платформ, получение рукописного письма или открытки становится целым событием.

Поэтому чувства 75-летнего Криса Хармона из Великобритании вполне можно понять. Пожилого мужчину особенно взволновало то, что послание от друга по переписке из США было отправлено в далёком 1955 году, а после затерялось.

К сожалению, невозможно отследить всё путешествие открытки, занявшее целых 66 лет, но всплыло оно в благотворительном магазине в Дорчестере (Англия). Послание заметил волонтёр, который и решил взять на себя обязанности припозднившегося почтальона. После нескольких дней поисков усердному добровольцу удалось выйти на контакт с Крисом, который был несказанно рад получить свою открытку – правда, предназначалась она в своё время никак не для пожилого мужчины, а для девятилетнего мальчика.

МГ: Сдается, что ни одно нынешнее онлайн-сообщение не проживет так долго, как это написанное от руки послание. И вряд ли доставит столько радости адресату через много лет…

Шпионская подушка

Сразу несколько сотрудников компании Hebo Technology (провинция Чжэцзян, Китай) очень обрадовались, когда получили от руководства щедрый дар.

Офисным работникам вручили умные подушки для сидения, которые много чего умеют – например, измерять частоту дыхания и сокращений сердечной мышцы, напоминать людям, что необходимо потянуться или сменить позу, если они сидели без движения слишком долго. Полезный дар свидетельствовал о том, что боссы заботятся о здоровье подчинённых, но, к сожалению, не только об этом. Выяснилось, что у сюрприза имелся скрытый зловещий смысл.

Как-то раз к одной из сотрудниц подошёл начальник отдела кадров, который поинтересовался, почему той не было на рабочем месте с 10:00 до 10:30, и полушутя пригрозил, что нарушительница вполне может лишиться премии. Госпожа Ван с ужасом поняла, что такую информацию могла предоставить только шпионская подушка, в данном случае оказавшаяся отличным средством для слежки за сотрудниками. Разгорелся нешуточный скандал, но пока главы Hebo Technology всё отрицают, утверждая, что действительно хотели порадовать подчинённых, а вовсе не мониторить их поведение и трудовую дисциплину.

МГ: Что бы там ни говорили боссы компании, но идея с мониторящими подушками, думается, имеет перспективу. Это куда удобнее, чем стоять с секундомером в руках, поджидая опоздавших…

Все решила шляпа…

Шон Скипворт и Дженнифер Лоуренс, соперничающие за должность мэра Дикинсона, небольшого городка в предместьях Хьюстона (Техас, США), столкнулись с проблемой.

После второго тура выборов каждый из кандидатов получил равное число голосов, и тут на помощь в избрании главы города пришла шляпа. Причём не какая-то волшебная, а обычная – просто в неё были помещены шарики для пинг-понга с именами Шона и Дженнифер. Согласно законам штата, ничья на выборах означает, что нужно переходить к жеребьёвке, и пусть всё решает судьба.

В этот раз судьба была благосклонна к Шону – шарик с его именем был извлечён из шляпы во время этого волнующего политического мероприятия. Впрочем, Дженнифер не обиделась. Она рассказала, что полностью доверяет тому, как прошёл процесс, и будет поддерживать нового мэра, ведь сила общества – в единстве.

МГ: Остается только сожалеть, что подобного доверия к результатам голосования нет на высшем уровне в США, где до сих пор кипят страсти вокруг выборов президента…

И мэр – козел

Власти города Фейр Хевен (Вермонт, США), решившие построить для детей хорошую игровую площадку, приступили к сбору пожертвований с населения, но только весьма оригинальным способом.

Было объявлено о шутливых выборах мэра, принять участие в которых могли домашние любимцы. Чтобы выдвинуть своего питомца, владельцам достаточно было зарегистрировать его и заплатить пять долларов – эти-то деньги и будут пущены на детскую площадку.

А дальше началось само голосование, в котором принимали участие не только взрослые, но и дети. По результатам победил козёл по кличке Линкольн, обошедший второго фаворита, пса Сэмми, всего на два голоса. В ближайшее время Линкольн примет присягу и целый год будет исполнять обязанности мэра – правда, в его случае они несложны и сводятся к участию в праздниках и парадах.

МГ: Игра игрой, а и хорошая политическая школ для детей! А что мэр козел, так оно и не плохо – взяток брать не будет…

Месть Давида

В Москве феминистки с топором попытались кастрировать Давида. Радикальные феминистки не знают покоя, выискивая крамолу и ущемление прав. Иногда ради идеи они даже рискуют жизнью, как это случилось 8 января в Пушкинском музее в Москве. Там несколько активисток движения попытались отбить топором половой орган статуе Давида, но были настолько неосторожны, что упали и получили травмы.

Всемирно известная статуя Микеланджело Буонарроти «Давид» была представлена миру в 1504 году. Сейчас оригинал бессмертного шедевра находится в Академии художеств Флоренции, а подделки разного качества исполнения можно увидеть по всему миру. Но существует всего пять канонических копий статуи в натуральную величину, одна из которых находится в Итальянском дворике ГМИИ им. Пушкина в Москве.

Статуя Давида – это фигура обнаженного юноши с пращей, перекинутой через плечо, высота оригинала которой 5,17 метра без постамента. Обнаженные гениталии скульптуры не одно столетие вызывают возмущение поборников нравственности, которые осуждают как оригинал, так и копии. Были жалобы на излишнюю откровенность произведения искусства и от посетителей Пушкинского музея, но радикальные действия к «Давиду» ранее не применялись.

Девушки принесли с собой топор и лестницу. Одна из феминисток взобралась на солидную высоту и, стоя на последней ступеньке, нанесла «Давиду» удар топором по самому сокровенному. Но лестница, установленная на отполированном каменном полу, оказалась неустойчивой и упала вместе с девушкой, попутно сбив с ног ее соратниц, пытавшихся удержать конструкцию. Сильнее всего травмировалась активистка, орудовавшая топором. Она получила серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в Институте Склифосовского. Ее подруги получили переломы и ушибы, так что им также понадобилась медицинская помощь.

МГ: Сколько раз твердили миру – не покушайтесь на святое! Вот и расплатились. А с мозгами у этих девушек и раньше, сдается, было не все в порядке…

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