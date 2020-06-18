Наташа Барбье: Зрителям интереснее смотреть, как живут звезды.

На «Первом канале» стартовала новая программа «На дачу!», съемки которой начались во время уже введенного в стране режима самоизоляции. Одна из ведущих проекта – Наташа Барбье. Эксперт и президент Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьера рассказала о нюансах в работе с известными артистами и раскрыла тайну появления в доме самой любимой вещицы.

– Несмотря на то, что людям интересно посмотреть, как живут селебрити, есть и те, кто спрашивает: почему ремонт делают только звездам, а не нуждающимся людям?

– Это вечный вопрос, и на него нужно отвечать жестко. Наши программы («Идеальный ремонт» и «На дачу!» – Ред.) – телешоу, а не министерство социальной опеки. Мы были бы счастливы сделать ремонт и посадить сады всем нуждающимся, особенно пенсионерам, но это невозможно. Телевизионный проект должен быть прежде всего развлекательным. Зрителям интереснее смотреть, как живут звезды. Им нравится хвалить или ругать своих кумиров. Увы, это закон общего восприятия. Что делать, друзья мои, вы сами любите смотреть, как живут экранные герои.

– Какие чувства испытываете, если проделанная командой работа не нравится хозяину дома?

– Ну, для начала, идея проекта принадлежит дизайнеру. Я лишь ведущая. А в целом в 98 процентах случаев мы угадываем потребности и характер человека. А бывает, что и нет. Человеку не понравилась наша идея – что теперь делать? У меня никаких претензий к героям и быть не может. Конечно, мы расстраиваемся, все-таки работали, старались. Ну а поскольку наша работа – это подарок герою выпуска, мы ничего не переделываем.

– А есть какие-то особенности в работе с артистами?

– С артистами нужно быть очень деликатными, они ранимые люди. А иногда нам приходится гнуть свою линию, не поддаваясь их обаянию. Нам надо вести программу, задавая бытовые вопросы, – а мы можем сидеть с открытым ртом, слушая рассказы наших настоящих кумиров, как это было во время съемок выпусков с Алисой Фрейндлих и Сергеем Юрским.

– Вы часто говорите, что для создания интерьера не обязательно тратить много денег. А что самое недорогое есть в вашем доме?

– У меня в доме почти все недорогое. Много вещей с блошиных рынков, и я не шучу. Для того чтобы создать уютный интерьер, если речь не о модном и богатом интерьере, дорогие вещи не нужны. Как-то мы поехали на Гжельский фарфоровый завод. Там среди отбракованной посуды увидела чудесный молочник с ручкой – в виде белой коровки, у которой из морды льется молоко. На нем было какое-то темное пятнышко, поэтому он точно не поступил бы в продажу. Я не могу сказать, что я его украла, он ведь был среди битой посуды, я его... утащила. До сих пор его люблю, он украшает мой чайный и кофейный стол. А еще напоминает британский сериал «Дживс и Вустер», где целая серия была посвящена похищению и поиску знаменитого молочника в виде коровки. Правда, в фильме молочник был серебряный.

– В новом проекте вы приезжаете в гости к людям, кто во время режима самоизоляции живет за городом. А где самоизолировались вы?

– В подмосковной Истре, на маленькой даче подруги, которая застряла во Франции. С апреля, пока не начались съемки программы, я перепахала весь участок, работая в саду. Отсюда на YouTube-канале «Красного квадрата» каждую среду в 20:00 веду прямые эфиры. Пока мы с опытными дизайнерами, декораторами обсуждаем насущные вопросы, подписчики в чате задают вопросы: как обустроить детскую? как оформить балкон? – и так далее. А на семейной даче с марта живут мои пожилые 87-летние родители, которых мы снабжаем всем необходимым.

Дачные дела – тема в десятку у многих людей. Особенно это актуально летом, ведь родные «шесть соток» в этот период особенно манят, хочется их бесконечно благоустраивать и собирать там немалые урожаи. Надеемся, что многие интересующие вопросы мы в новой программе «На дачу!» обязательно найдем. И к ведущей привыкать здесь не надо, ведь мы с ней (виртуально, конечно) каждые выходные ходим в гости к известным людям и делаем там ремонт.

А что еще предлагает сегодня массмедиа?

Sobesednik.ru

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