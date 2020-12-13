Молоко с самогоном

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Верблюды-террористы

Икрянинский районный суд Астраханской области принял иск районной администрации к местному жителю, чье стадо верблюдов начало забредать в домашние хозяйства терроризировать и пугать сельчан. Об этом заявил заместитель главы района Александр Степанов.

По информации местных властей, около двух лет назад ответчик, пенсионер из села Оранжереи, начал разводить верблюдов, но позже бросил это занятие.

Стадо начало свободно пастись в поселках, заходить в дома местных жителей и ломать заборы, чтобы добраться к фруктовым деревьям.

Местные жители пожаловались в местную администрацию. Они заявляли, что боятся ходить по одному и выпускать детей на улицу.

Ситуация получила общественный резонанс, и власти загнали животных в загон. Через некоторое время верблюды сломали его и разбежались.

Теперь администрация требует от собственника поймать всех животных и обеспечить за ними должный присмотр…

МГ: А построить надежный загон и загнать «террористов» туда, а заодно и оштрафовать собственника стада – слабо?!

Потерялся генерал…

В армии Великобритании рассказали о поисках высокопоставленного военачальника, прыгнувшего с парашютом не там, где надо.

Сэр Марк Карлтон-Смит, начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании, потерялся во время военных учений недалеко от Солсбери. К визиту начштаба, который был «действительно большим событием», тщательно готовились, но в итоге оказалось, что спланировали далеко не всё.

Генерал решил поднять боевой дух солдат и лично совершить прыжок с парашютом с вертолета Army Wildcat. Вот только вертолет в то время, когда генерал решил прыгнуть, находился совсем не в том районе, где предполагалось. Вертолет улетел. А встречать генерала на земле было некому. Связаться с ним также не удавалось.

Оказалось, что сэр Карлтон-Смит благополучно совершил прыжок, но в этой точке не оказалось мобильной связи.

По словам источников, рассказавших британским таблоидам подробности курьезной истории, «был чертовски неприятный момент, когда они поняли, что потеряли главу армии».

Представители британской армии заявили прессе, что генерал вовсе не терялся, а просто «был не в том месте».

МГ: А что им еще оставалось говорить, если целая армия не смогла сберечь единственного генерала?!

«Рвем небо в клочья!»

Госкорпорация «Роскосмос» открыла на своем сайте страницу с песнями. В этом разделе можно послушать онлайн композиции и посмотреть клипы о космосе.

Там размещены песни гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, он стал автором слов к пяти композициям, в том числе – «Танцы в небе», «Над Землей летит корабль», «Рвем небо в клочья», «Над Россией». Его супруга Татьяна Рогозина написала слова к песне «Время – вечность».

В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, что со временем этот раздел будет дополняться и другими музыкальными композициями разных авторов.

Как сообщалось ранее, на День космонавтики песни Рогозина прозвучали в Кремлевском дворце. В июне этого года он выступил одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне.

МГ: Конечно, песни о космосе очень нужны и востребованы, но, желательно, чтобы и в космонавтике у нас был такие же громкие успехи. Однако об особенных прорывах здесь что-то пока не слышно…

Казаки против магии

Поставить магию под контроль предложил Совет Атаманов России.

Неприкрытое использование темных сил и магов в предвыборной компании КПРФ Петербурга возмутило казаков.

КПРФ Санкт Петербурга создало команду «Магия Красного», которую возглавляет известная маг и экстрасенс Эмма Райман. Но, по мнению представителей казачества, да и не только их, КПРФ должно стоять на принципах атеизма или традиционных религий в крайнем случае.

Безусловно, с помощью магии легко стать депутатом, и это откроет путь в политику и другим представителям экстрасенсорной когорты.

Западные аналитики и так не раз обвиняли Владимира Путина в том, что защищать Россию ему помогают не только армия и флот, но и многочисленная армия магов.

Тем не менее Совет Атаманов России считает, что использование преимуществ магии в политике не отвечает канонам всех традиционных религий и должно быть запрещено.

Необходимо создать специальное ведомство по обороту магических сил.

Ведомство будет контролировать работу ясновидящих и колдунов. К нему, в частности, смогут апеллировать граждане, которые пострадали от мошенников, выдающих себя за магов.

МГ: Можно как угодно относиться к инициативе казаков, тем не менее большая доля правды в их словах есть. Тем более что, как утверждал святой Августин, чудеса не противоречат законам природы. Они противоречат лишь нашим представлениям о законах природы.

Молоко с самогоном

На Украине запретят гнать самогон всем, у кого нет коровы.

Депутаты Верховной рады придумали, как заставить украинцев производить и сдавать молоко государству.

На Украине сложилась катастрофическая ситуация с производством молока, которое не приносит никакой прибыли. В то же время частное самогоноварение является крайне выгодным домашним бизнесом.

Запретом гнать самогон всем, кто не имеет коровы, власти решили стимулировать домохозяйства на покупку коров и последующую продажу молока. Об этом сообщают украинские СМИ.

Законодатели уже установили норму для тех, кто получит официальное разрешение на самоговарение: для производства 150 литров самогона необходимо будет продать тонну молока в течение месяца (около 30 литров в сутки).

В президентской партии «Слуга народа» утверждают, что подобный опыт широко и успешно применяется не где-нибудь, а в Швейцарии.

МГ: Швейцария – это конечно сильный аргумент в вопросе самогоноварения! А хорошо бы еще и уровень жизни швейцарцев взять в качестве ориентира…

Ох и козел!

В американском штате Джорджия полицейский стал жертвой действий козла.

Инцидент произошел в округе Дуглас. Помощница шерифа покинула патрульный автомобиль, не закрыв за собой дверь, чем и воспользовалось животное.

Козел пробрался в машину и стал поедать документы сотрудницы правопорядка.

Примечательно, что козел также успел боднуть стража порядка, который пытался отогнать животное от машины. Документы были полностью съедены.

МГ: Головотяпство наказуемо в любой стране, что и доказал рогатый террорист. И вряд ли стоит судить его строго!

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