Мила Йовович, Джеймс Белуши – эти и другие православные звезды Голливуда

Свет православной веры одинаково освещает обычных людей и людей известных, и некоторые голливудские звезды исповедают ортодоксальную веру в Христа, чувствуя её истинность.

Кристиан Бейл

Впрочем, как признается окормляющий актеров страны грёз священник Александр Лебедев (Спасо-Преображенский собор города Лос-Анжелес, Западно-Американская епархия РПЦ), к православной вере они часто приходят через членов семьи и уже потом становятся постоянными прихожанами.

Православие благотворно влияет на моральный облик актеров, заставляя их отдавать предпочтение более скромным сценариям. Христианские убеждения заставляют вести более сдержанный образ жизни и по-настоящему отказываться от страстей и пагубных привычек, больше времени проводить в кругу семьи.

Кристиан Бейл

Исповедует православие в Голливуде обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса», главный герой «Империи солнца» и VI части «Терминатора» актёр Кристиан Бейл.

Чистокровный англичанин, Бейл родился в семье пилота и цирковой артистки; в фильмах снимался с детства, был знаменит тем, что ради роли в кинокартине «Машинист» сбросил 30 кг от своего обычного веса, а ради роли вице-президента США Дика Чейни, напротив, набрал 30 кг.

Его приход в православие был связан с женитьбой на американской модели сербского происхождения Сандре Блажич, с которой он познакомился на съемках: будущая миссис Бейл была персональной ассистенткой актрисы Вайноны Райдер.

В 2000 году пара обвенчалась, для чего Кристиан принял православие. С тех пор он является постоянным прихожанином отца Александра и имеет репутацию актера, ведущего спокойный, размеренный образ жизни. У Кристиана двое детей — дочь Эммалайн и сын Джозеф.

Джеймс Белуши

Голливудский актер, музыкант и продюсер, широко известный в России по ролям в фильмах «К-9» и «Красная жара», Джеймс Белуши обращением в православие обязан своему происхождению: его отец Адам Белуши эмигрировал в Штаты из Албании.

Джеймс является прихожанином Сербской православной церкви и всех своих детей крестил в православную веру. Он поддерживает связь с исторической родиной и в 2009 стал гражданином Албании; правда, его политические взгляды вполне соответствуют взглядам американца: он поддерживает отделение Косово. Женат третий раз, имеет трех детей – сыновей Роберта и Джареда и дочь Джемисон.

Мила Йовович

Мила Йовович

Еще одна православная звезда с американской фабрики грез Мила Йовович родилась в Киеве в 1975 году. Ее отец по национальности черногорец, а мать — русская из Тульской области.

Мила не только сама православная, но и привела к вере всю свою семью – мужа Пола Андерсона, известного голливудского режиссера, и двух дочерей – Еву и Дарью (Эва и Дашиэл). В интервью Йовович подчеркивает, что всегда считала себя русской и никогда не чувствовала себя украинкой.

Том Хэнкс

Актер, режиссер и писатель Том Хэнкс пришел в православие благодаря второму браку с певицей Ритой Уилсон, которая имеет греческие и болгарские корни; сам Хэнкс по отцу англичанин, а по матери – португалец.

Очевидно, любовь к Рите была настолько велика, что в 1988 году Хэнкс принял крещение под именем Фома, а затем обвенчался с женой. Правда, он не является членом РПЦ, а принадлежит к Константинопольской православной церкви и посещает службы в Софийском соборе города Лос-Анжелеса.

В России, да и по всему миру Хэнкс известен благодаря своим необыкновенным ролям в фильмах «Большой», «Апполон-13», «Форест Гамп», «Изгой», он является обладателем двух «Оскаров, четырех «Золотых глобусов» и семь раз становился обладателем премии «Эмми».

В 2016 году прославленный актер на собственной яхте посетил антарктическое побережье и нанес визит в самый южный православный храм планеты – храм во имя Живоначальной Троицы, который расположен на острове Ватерлоо близ российской полярной станции «Беллингсгаузен».

Карл Молден

Православного вероисповедания всю жизнь придерживался и известный деятель американского кинобизнеса, актер Карл Молден (1912 – 2009). Он мало известен в России, так как расцвет его карьеры пришелся на годы Холодной войны, однако в Штатах это актер был весьма популярен.

Его настоящее имя было Младен Джердже Секулович, он родился в семье эмигрантов – отец был сербом, а мать – из Чехословакии. Актерская карьера Младена была прервана Второй мировой войной, когда ему пришлось воевать в Военно-воздушных силах США.

На родине он приобрел известность благодаря фильмам «Трамвай "Желание"», за который он получил «Оскара», и «Смертельное видение», за роль в котором он удостоился премии «Эмми».

Джонатан Джексон

Отсутствие лишних красивых слов, сосредоточение на молитве и красота богослужений привлекала в православии еще одного актера и музыканта, обладателя «Эмми» – Джонатана Джексона, известного в нашей стране благодаря сериалам «Терминатор: битва за будущее» и «Главный госпиталь».

Актер не раз признавался, что обрел веру благодаря книгам священника Александра Шмемана, а также Федора Михайловича Достоевского и Клайва Стейплза Льюиса – ирландского писателя и богослова.

Несмотря на то, что Джонатан родился в семье адвентистов, в 2012 году он вместе с семьей принял православие.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Звезда сериала «Друзья», обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус», Дженнифер Энистон крещена в православной вере еще младенцем, ведь ее дед по фамилии Анастассакис был православным греком с острова Крит, который переехал в Штаты много лет назад. Крестным отцом Дженифер стал еще один американский актер православного вероисповедания – Телли Савалас.

Сама звезда стала крестной мамой детям своих друзей — актеров Кортни Кокс и Дэвида Аркетта. Пишут, что она часто ходит на богослужения в греческие храмы и активно занимается благотворительностью, однако также пишут, что актриса практикует особый вид медитаций, что несовместимо с христианством, поэтому трудно сказать, насколько глубоко она верит в Бога.

Православие играет огромную объединительную роль в этом мире. Вот и далекие звезды Голливуда стали тем, кто придерживается такого же учения, чуточку ближе. Дотянуться до звезд оказалось можно легко не географически и физически, а искренне верящими душой и сердцем.

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По инф. cyrillitsa.ru

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