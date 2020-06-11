Как секс-символ Ричард Гир искал любовь и стал закоренелым буддистом

В кино Ричард Гир нередко играл любвеобильных красавчиков, за что и удостоился звания главного секс-символа Голливуда. Но в жизни артист совсем не был похож на своих героев: долгое время он даже не мог найти вторую половинку из-за природной скромности.

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Ричард Тиффани Гир появился на свет в большой семье в американском городе Филадельфия. Пока его отец трудился на ниве страхового бизнеса, мать вкладывала все силы в воспитание пятерых детей. Денег в семье маленького Ричарда постоянно не хватало, но родители всё равно старались дать своим отпрыскам хорошее образование.

Поначалу Ричард показывал успехи в спорте, даже гимнастикой профессионально занимался, но связывать своё будущее с этой дисциплиной он не стал. К тому же последние годы школы он посвятил прилежной учёбе, так что на горизонте замаячила возможность поступить в вуз.

Так Гир оказался в Массачусетском университете, где он начал изучать философию и режиссуру. Впрочем, спустя два года он сам сбежал из учебного заведения на поиски своего настоящего призвания.

Музыка, которая также привлекала активного парня, принесла ему первые творческие победы. Ричард даже поселился в коммуне музыкантов и захотел стать трубачом, но и эта мечта со временем испарилась.

Очередной побег от своего прошлого ознаменовался поистине важной находкой – Ричард открыл для себя театр. Тогда ещё очень скромный парень ходил по кастингам, но никак не мог правильно подать себя режиссёрам. В наши дни киноделы замечают: Гир мог запросто провалить свой подъём к будущему великого артиста, если бы не чутьё режиссёра, который разглядел в скромняге большой талант.

Поначалу Гиру не доверяли крупные роли, но уже спустя десяток постановок ему дали сыграть очень непростого персонажа. Герой Ричарда – осуждённый на смертную казнь, всё представление сидящий на электрическом стуле с завязанными глазами. Как в подобных условиях показать мимику, пластику тела, изобразить хоть какую-то динамику повествования?

Но начинающий актёр нашёл выход из непростой ситуации. Одним лишь голосом он смог покорить не только зрителей и критиков, ранее уверенных в провале постановки, но и режиссёров мирового уровня.

Своей первой киноролью наркомана и сутенёра Ричард Гир заработал негласный титул самого сексуального актёра современности. С этого момента карьера артиста стала стремительно набирать обороты. Его брали в любопытные авторские проекты вроде «Августовской рапсодии» или «Царя Давида», а потом и вовсе пригласили в ставшую позже классикой «Красотку». Стоит заметить, что Гир долгое время отказывался от съёмок в этом фильме, а своё согласие он дал лишь после беглого взгляда на огромные долги, в которых погряз после съёмок в низкобюджетных картинах.

На съёмочной площадке Ричард Гир нередко играл настоящих бабников, но в реальной жизни никто бы не дал актёру такое прозвище. Он был настолько скромным, что долгое время даже не мог найти себе пару! Лишь в 22 года он наконец-то познал любовь с актрисой Пенелопой Милфорд, которая подарила ему пять лет счастливой жизни.

Следующей избранницей Гира стала художница из Бразилии, но и с ней актёр расстался спустя пять лет отношений. Зато, неожиданно для остальных, Гир влюбился в восточную философию. Буддизм стал смыслом его жизни: он медитировал, отдавал деньги на благотворительность и путешествовал по Тибету.

Позже в жизни актёра появилась красавица Синди Кроуфорд. Наш герой даже женился на супермодели, но их отношения постоянно заходили в тупик из-за большой любви Гира к Востоку. Он буквально отдавал больше времени Тибету и медитациям, чем своей возлюбленной. В результате долгих споров Ричарду пришлось выбирать между второй половинкой и Востоком. Он выбрал второе.

С этого момента в СМИ гуляли слухи о том, что Гир подружился аж с Далай Ламой и решил стать тибетским монахом. На многих пресс-конференциях он вставал на защиту Тибета от нападок Китая, что порой даже вызывало насмешки у публики.

Однажды, в очередной раз защищая словами любимый Тибет от Поднебесной, Гир услышал неприятную шутку из зала: «Вот это будет зрелище! Ричард Гир, сражающийся с миллиардом злобных китайцев!».

Как позже признался артист, именно эта фраза окончательно перевернула его мировоззрение. Ричард наконец-то понял, что он не герой-спаситель, и всерьёз задумался о личной жизни. Тогда рядом с ним появилась актриса Кэри Лоуэл, с которой он прожил в браке до 2013 года.

В этих отношениях появился первый ребёнок Гира – Гомер Джеймс Джигме. Как признавался сам актёр, второй брак сделал его по-настоящему счастливым. Но и это счастье однажды закончилось…

В 2013 году пара приняла неожиданное решение: Гир и Кэри подали на развод. Каких-то подробностей об этом расставании узнать не удалось, ведь экс-супруги старались максимально скрыть это дело от глаз любопытной публики.

По слухам, союз распался из-за измены Ричарда, а процесс раздела имущества до сих пор не может подойти к своему завершению. Однако же Гир не отчаялся и продолжил искать своё счастье. И не зря, ведь в 2015 году он встретил публицистку Алехандру Сильву, на которой женился спустя три года. А в 2019 году 69-летний артист вновь стал отцом – супруга родила ему сына Александра.

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