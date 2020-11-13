Малышка с серебряными глазами: навстречу счастью вопреки судьбе

Известность к человеку может прийти в связи с разными поводами. У кого-то толчком к этому могут послужить особенности здоровья. Так, уникальную девочку Примроуз весь мир узнал благодаря ее... серебряным глазам. Врачи, кстати, давали ребенку небольшой шанс на полноценную жизнь. Испугавшись предстоящих трудностей, родители в свое время от девочки отказались. Но нашлись люди, которые удочерили малышку и воспитывают ее.

У девочки серебряные глаза. А как это?

Рождение каждого ребенка на Земле – это настоящее чудо. А некоторые женщины вообще не могут насладиться материнством, поскольку имеют диагноз бесплодие, но пытаются всячески бороться за свое счастье. Конечно, любая семья мечтает, чтобы у них родился здоровый ребенок, а вот когда малыш рождается больным, то судьба его может сложиться по-разному.

В одной китайской семье родилась уникальная девочка. Ее назвали Примроуз. Но счастье родителей омрачила одна неприятная новость от врачей. Малышка родилась полностью слепой, а ее глаза напоминали серебро. У ребенка было диагностировано редкое заболевание – врожденная глаукома. Согласно мировой статистике им страдает 1 ребенок из 30 тыс. новорожденных. Но Примроуз не повезло, и судьба именно ей преподнесла тяжелые испытания.

Ее родители испугались слепоты ребенка и сразу в роддоме написали отказ. Беззащитная малышка в один миг лишилась надежды на любовь и помощь от самых близких ей людей – родителей. Теперь она отправлялась в приют для таких же обездоленных детей. Находясь в приюте, Примроуз каждый день не теряла надежды на то, что найдутся те, кто сможет подарить ей любовь и теплоту. Но чудо произошло не сразу.

Судьба Примроуз

Кто бы мог подумать, что судьба Примроуз решиться положительно благодаря одной семейной паре из США. Крис и Эрин Остин, которые проживают в штате Джорджия в небольшом городке Бразельтон, и имеющие 2 вполне здоровых и очаровательных детей, стали родителями Примроуз.

Эта встреча произошла случайно. Но как говорят, ничего случайного в жизни не бывает. Однажды Эрин зашла в Facebook и решила просмотреть новые новости. Она увидела фотографию малышки Примроуз, прочитала ее историю и поняла, что ее просто необходимо забрать. Эрин вспоминала, что сразу поняла, что это ее родной ребенок и чувства нежности просто переполняли в тот момент. Муж Крис полностью поддержал ее. И тогда начался новый период – подготовка всех необходимых документов на удочерение Примроуз.

В течение целого года Примроуз жила в новой семье и ее жизнь была веселой, разнообразной, и она каждую минуту получала любовь и внимание своих родителей, брата и сестры. Но спустя время у малышки началась сильная боль в глазах. Ей было тяжело ее переносить, и Примроуз постоянно плакала и не хотела ничего есть. Родители повезли девочку на обследование. Вердикт врачей их обескуражил. Оказалось, что один глаз каким-то образом уменьшился в 2 раза, а в другом наблюдалось повышенное давление и отслоение сетчатки.

Единственным выходом в сложившейся ситуации врачи считали удаление глазных яблок. Новым родителям малышки очень трудно было это принять, но на кону стояла ее жизнь. Операция прошла успешно и Примроуз больше не беспокоили боли. Она даже стала улыбаться. Вместо глаз у Примроуз будут теперь импланты.

Малышке Примроуз очень повезло с новыми родителями. Они ей даровали не только шанс на жизнь, но и на любовь, внимание и заботу. С Примроуз начали изучать язык слепых, который основан на определенных прикосновениях. Приспособиться и научиться можно всему, главное, чтобы рядом были любящие люди.

Жизнь с самого рождения словно испытывала малышку Примроуз на прочность, а потом дала ей много любви и счастья. А еще говорят, что чудес не бывает. Бывает, только их творцы не волшебники, а обычные добрые люди.

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По инф. 1rre.ru

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