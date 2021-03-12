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Какую модель iPhone лучше приобрести?
Ксения ДАВЫДОВА   
12 Марта 2021 г.
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Какую модель iPhone лучше приобрести?

Впервые iPhone был представлен общественности в 2007 году и с тех пор стал одним из самых популярных смартфонов во всём мире. Несмотря на дороговизну, он продолжает бить рекорды продаж даже в периоды финансовых кризисов. Обычно компания Apple выпускает до двух новых моделей ежегодно, весной и осенью. При этом в марте чаще всего выходят более дешёвые смартфоны. Однако приобрести хороший iPhone не так уж и просто. На прилавках магазинов можно встретить огромное разнообразие моделей и не всегда они могут стать выгодной покупкой, поэтому многие сразу же теряются выбирая модный гаджет.

На сегодняшний день самым продаваемым мобильным телефоном в мире считается iPhone 11, который поступил в продажу в 2019 году. По мнению специалистов, в этой модели идеально сбалансированы все технические характеристики, благодаря чему в ней практически нет недостатков. Кроме того, удивляет огромное количество цветовых решений, позволяющих приобрести устройство на любой вкус. Несмотря на все преимущества, некоторые стараются приобрести другую модель из-за довольно большой толщины iPhone 11 и отсутствия сетевого модема 5G, предпочитая варианты с более привлекательным внешним видом.

Его приемник iPhone 12 заполучил улучшенную камеру, интересный дизайн и встроенный 5G-модем, да и сам процессор в устройстве работает намного эффективнее. Это отличный вариант для тех, кто хочет иметь флагман 2020 года, но он намного дороже прошлого варианта. В качестве экономии можно приобрести iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым экраном. Такие модели предпочитают любители небольших смартфонов, они удобнее и имеют те же функции, что и в iPhone 12. Мини-вариант славится разнообразием оттенков задней панели и количеством новых аксессуаров. Он вполне может стать хорошим подарком для родственников и близких людей.

Для тех же, кому необходимы качественные фотографии, лучше приобрести iPhone 12 Pro/Pro Max, который считается одним из самых лучших систем и дорогих смартфонов от Apple. Устройство получило автоматическую систему регуляции изображения в широкоугольном объективе, благодаря чему можно делать профессиональные фотографии, захватывающие все мелкие детали. Если же нужен дешевый, но качественный смартфон, то лучше приобрести iPhone 8, выпущенный в 2017 году. Он зарекомендовал себя как один из самых дешевых гаджетов от Apple. В то же время он отличается хорошим набором функций и технических характеристик.

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  • Какую модель iPhone лучше приобрести?
    Какую модель iPhone лучше приобрести? Впервые iPhone был представлен общественности в 2007 году и с тех пор стал одним из самых популярных смартфонов во всём мире. Несмотря на дороговизну, он продолжает бить рекорды продаж даже в периоды финансовых кризисов. Обычно компания Apple выпускает до двух новых моделей ежегодно, весной и осенью. При этом в марте чаще всего выходят более дешёвые смартфоны. Однако приобрести хороший iPhone не так уж и просто. На прилавках магазинов можно встретить огромное разнообразие моделей и не всегда они могут стать выгодной покупкой, поэтому многие сразу же теряются выбирая модный гаджет.
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