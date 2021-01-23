Каким было «евро» доисторических времен?

Исследователи из Лейденского университета (Нидерланды) опубликовали исследование о происхождении денег. По их мнению, ранними деньгами были артефакты, найденные в сотне кладов бронзового века.

По мнению ученых, в Европе в эпоху раннего бронзового века древние люди использовали бронзовые предметы как первую примитивную форму денег.

Впрочем, она была не настолько уж и примитивной, поскольку ученым удалось зафиксировать попытки древних людей стандартизировать как форму, так и массу своей валюты. Такие выводы исследователи сделали на основании детального анализа найденных ранее кладов.

Всего было изучено свыше пяти тысяч артефактов из более чем 100 кладов раннего бронзового века. В основном это были бронзовые кольца, обручи и лезвия топоров. Ученые обратили внимание на то, как тщательно в древности были подобраны эти предметы.

Они статистически сравнили вес всех найденных предметов, используя принцип психологии, известный как фракция Вебера. Эта концепция предполагает, что если предметы близки по своей массе, то человек, взвешивая их в руке, не сможет отличить их друг от друга.

Анализ показал, что вес найденных в кладах артефактов был разным. Но было подсчитано, что около 70 процентов обнаруженных бронзовых колец обладали очень близкой друг к другу массе. В среднем они весят около 195 гр. Если человек начнет взвешивать эти кольца в руке, то разницы он не заметит.

Аналогичные результаты продемонстрировал и анализ других «стандартизированных» предметов, к примеру, лезвий топоров. Они оказались очень похожими друг на друга как по форме, так и по массе. Авторы предполагают, что это сходство не является случайным, ведь подобные друг другу предметы очень часто встречаются в древних кладах.

По мнению исследователей, сходство является главным признаком использования данных артефактов в качестве ранней формы стандартизированной валюты. Позже, в эпоху среднего бронзового века, в Европе появились более точные инструменты для взвешивания, что постепенно привело к усовершенствованию «системы платежей».

«Евро» доисторических времен представляли собой бронзовые кольца, обручи и топоры, — резюмируют авторы исследования. — Эти артефакты раннего бронзового века были стандартизированы по форме и весу и использовались как ранняя форма денег».

Они добавляют, что деньги являются важной чертой современного человеческого общества. А одной из ключевых особенностей денег является именно стандартизация. Поскольку в древности у людей не было точных приборов для взвешивания, до последнего времени идентифицировать ранние деньги было очень трудно. Представленное же исследование базировалось на сравнении артефактов на основе их предполагаемого, если не точного, сходства.

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