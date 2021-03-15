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Как осуществляется очистка и дезинфекция систем вентиляции?
Ксения ДАВЫДОВА   
15 Марта 2021 г.
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Как осуществляется очистка и дезинфекция систем вентиляции?

Обеспечить в помещении (будь то квартира или офис) чистый воздух можно с помощь системы вентиляции. Никакие проветривания и распахнутые двери не заменят постоянной циркуляции воздушных масс: забора отработанного воздуха и выброса свежего. Однако любое очистительное оборудование со временем загрязняется, что ухудшает качество работы.

 

 

В связи с этим необходима регулярная очистка и дезинфекция систем вентиляции. Проводится она особым способом специалистами.

Используемое оборудование

Для успешного избавления внутренних стенок вентиляции и загрязнений, потребуются специальные приборы. Это:

  • бластеры для сухого льда;
  • вакуумные аппараты;
  • распылители для химической очистки;
  • фильтровальное очистительное оборудование;
  • приборы со щетками, которые работают на пневматическом приводе;
  • промышленные пылесосы.

Самым часто используемым прибором для очистки вентиляции является вакуумный пылесос. С его помощью можно всасывать грязь путем создания высокого отрицательного давления. Такое оборудование, как правило, используется в вентиляционных системах большой протяженности, поскольку, чтобы удалить в них все загрязнения, потребуется мощный поток воздуха. Помимо этого вакуумные устройства оснащены фильтрами, с помощь которых можно задержать даже самые маленькие частички грязи и пыли.

В случае механической очистки используются щеточные машины. Они обычно используются, чтобы очистить грязь и пыль со стенок вентиляционных каналов, а вот жировые отложения они удаляют менее эффективно, поскольку ворс очень скоро забивается. Такие машины представлены вращающимися щетками на платформе, которая двигается.

Наиболее современным способом очистки выступает бластинг. Для этого берут бластер – это прибор с распылителем, он подает внутрь системы вентиляции под высоким давлением сухой лен. Этот метод похож на чистку струями песка. С помощью данного устройства достигается более высокий результат и обеспечивается бережный подход к внутренней поверхности каналов.

Этапы проведения очистительной процедуры

Чтобы достичь отличных результатов, существует два этапа очищения вентиляционных каналов.

Первый – это механическая очистка, с помощью которой удаляется пыль, грязь, паутина и другие загрязнения. Обычно это делается щеточной машиной. После этого вакуумным устройством удаляются оставшиеся частички грязи.

Второй этап заключается в дезинфекции вентиляционных каналов. Эта процедура необходима не во всех случаях, но она делает очистку более эффективной. Для этого используются специальные дезинфицирующие составы, которые полностью уничтожают все болезнетворные бактерии и микроорганизмы. Как правило, к такой чистке прибегают, если были обнаружены споры грибка или других бактерий, которые плохо сказываются на здоровье людей.

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