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Чтобы аптека успешно работала, хорошее торговое оборудование не помешает
Ксения ДАВЫДОВА   
15 Января 2021 г.
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Чтобы аптека успешно работала, хорошее торговое оборудование не помешает

В аптеки люди старшего поколения обращаются часто, но не каждый из них задумывается, как же всё устроено в таких точках продаж лекарственных средств. Например, одной из составляющих успешного функционирования аптеки является выбор для нее хорошего торгового оборудования. Ведь лекарства должны где-то храниться, а часть из них быть представленной покупателям на витрине – в широком ассортименте и на среднестатистический кошелек.

Производителей качественного оборудования в России немало и, конечно, в Москве можно заказать и приобрести хорошее торговое оборудование для аптек. Например, среди предлагаемой линейки здесь – кассовые стойки, торговые системы, стеллажи, метабоксы, корзины и прочее.

Практически каждой аптеке необходимы будут витрины. Они могут частично или полностью быть изготовлены из стекла. Там где стекло развернуто к покупателю, предусматриваются замки.

Чтобы аптека успешно работала, хорошее торговое оборудование не помешает

Прилавок разделит пространство на территории нахождения фармацевтов и покупателей. Красивый прилавок с продуманно представленным ассортиментом послужит еще и способом привлечения последних. На внешней части могут располагаться актуальные товары (к примеру, жаропонижающие, и те, которые всегда быстро реализуются – небольшого формата мыльца, аптечные сладости, пищевые добавки и т.д.). Внутренняя часть витрины служит местом хранения товара, возможно также рекламных материалов (листовки, брошюры и т.д.) и других необходимых для успешного функционирования аптеки вещей.

Есть в некоторых аптеках, кроме обычного, и специализированное оборудование. Это относится к тем локациям, где, к примеру, реализуются сильнодействующие психотропные препараты и подобное. Для таких товаров предусматривается размещение в аптеке металлического сейфа. Также некоторым лекарственным препаратам необходим для хранения особый температурный режим. И тогда в аптеке может быть установлен фармацевтический холодильный шкаф (или несколько).

Специализированное оборудование будет необходимо и в том случае, если в аптеке планируют заниматься изготовлением лекарств. Например, пригодятся весы и стерилизаторы, химпосуда и инструменты, фармацевтический стол и аппараты для фильтрования.

При подборе торгового оборудования для аптеки необходимо учитывать характер точки продаж и ассортимент товаров. В любом случае все должно быть размещено понятно и удобно для покупателей.

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