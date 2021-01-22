ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Что характерно для стиля прованс: советы по использованию ткани в интерьере
Ксения ДАВЫДОВА   
22 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Что характерно для стиля прованс: советы по использованию ткани в интерьере

Стиль прованс все чаще выбирают для современных интерьеров. Какие ткани лучше подойдут для интерьера в этом стиле? Стиль прованс появился в южной французской провинции – Провансе, поэтому его другое название – французский кантри. Это очень уютный, солнечный женственный стиль с характерными легкими цветочными мотивами и пастельными тонами.

 

 

В этом интерьере стены обычно оформляют декоративной штукатуркой с однотонными пастельными тонами, чаще делают белые, какие-то светлые. Но основное акцентирование идет на текстильное украшение. Если комнаты оформлены в светлые тона, но при этом хочется изменить что-то в своем интерьере, то можно создать стиль прованс простой заменой текстильного оформления квартиры (большое разнообразие ткани можно найти на mytextile.ru). И квартира заиграет совершенно другими красками.

В основном в провансе используются легкие прозрачные тюлевые ткани, но в домах, расположенных не на юге Франции, а более северных районах, нужны и портьерные ткани. Здесь подойдет натуральный или сделанный под натуральный материал, с каким-нибудь легким цветочным орнаментом. Для интерьера в стиле прованс эти ткани можно взять для штор на окно, скатерти на кухонный стол, различных подушечек. Для прованса характерно множество разнообразных вазочек и ваз с засушенными букетиками цветов. Мебель обычно тоже ставят светлую - или светлого дерева, или выкрашенную светлой краской подходящих оттенков.

Что характерно для стиля прованс: советы по использованию ткани в интерьере

При этом желательно, чтобы было открыто много всяких полочек с всякими безделушками. Если в доме есть расписной старинный фарфор, всякие интересные вазочки, то, как раз такую мелочевку и надо расположить на этих открытых полочках. Однотонные ткани нежных светлых цветов тоже будут прекрасно смотреться в интерьере в стиле прованс, особенно в сочетании с плотными портьерами, поскольку такое оформление не перегружает пространство.

Если кому-то не нравится декоративная штукатурка, то для прованса подойдут и обои. Они могут быть как однотонными, так и, например, с крупной пастельной клеткой или вертикальной полоской. При этом можно взять ткани в клетку в различной комбинации с однотонными тканями.

Прованс любит разные сочетания - можно взять тюль с чисто провансовскими лавандовыми тонами и просто повесить ее на окошко, а можно ее скомбинировать. Вполне можно взять портьеру из плотного материала в клетку и сделать из нее сверху полосу. С добавлением в нее люверсов получается вообще очень интересный вариант прованса - окошко просто заиграет! Интерьер в стиле прованс имеет множество решений, и иногда они оказываются совершенно простыми.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 