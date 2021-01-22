Что характерно для стиля прованс: советы по использованию ткани в интерьере

Стиль прованс все чаще выбирают для современных интерьеров. Какие ткани лучше подойдут для интерьера в этом стиле? Стиль прованс появился в южной французской провинции – Провансе, поэтому его другое название – французский кантри. Это очень уютный, солнечный женственный стиль с характерными легкими цветочными мотивами и пастельными тонами.

В этом интерьере стены обычно оформляют декоративной штукатуркой с однотонными пастельными тонами, чаще делают белые, какие-то светлые. Но основное акцентирование идет на текстильное украшение. Если комнаты оформлены в светлые тона, но при этом хочется изменить что-то в своем интерьере, то можно создать стиль прованс простой заменой текстильного оформления квартиры (большое разнообразие ткани можно найти на mytextile.ru). И квартира заиграет совершенно другими красками.

В основном в провансе используются легкие прозрачные тюлевые ткани, но в домах, расположенных не на юге Франции, а более северных районах, нужны и портьерные ткани. Здесь подойдет натуральный или сделанный под натуральный материал, с каким-нибудь легким цветочным орнаментом. Для интерьера в стиле прованс эти ткани можно взять для штор на окно, скатерти на кухонный стол, различных подушечек. Для прованса характерно множество разнообразных вазочек и ваз с засушенными букетиками цветов. Мебель обычно тоже ставят светлую - или светлого дерева, или выкрашенную светлой краской подходящих оттенков.

При этом желательно, чтобы было открыто много всяких полочек с всякими безделушками. Если в доме есть расписной старинный фарфор, всякие интересные вазочки, то, как раз такую мелочевку и надо расположить на этих открытых полочках. Однотонные ткани нежных светлых цветов тоже будут прекрасно смотреться в интерьере в стиле прованс, особенно в сочетании с плотными портьерами, поскольку такое оформление не перегружает пространство.

Если кому-то не нравится декоративная штукатурка, то для прованса подойдут и обои. Они могут быть как однотонными, так и, например, с крупной пастельной клеткой или вертикальной полоской. При этом можно взять ткани в клетку в различной комбинации с однотонными тканями.

Прованс любит разные сочетания - можно взять тюль с чисто провансовскими лавандовыми тонами и просто повесить ее на окошко, а можно ее скомбинировать. Вполне можно взять портьеру из плотного материала в клетку и сделать из нее сверху полосу. С добавлением в нее люверсов получается вообще очень интересный вариант прованса - окошко просто заиграет! Интерьер в стиле прованс имеет множество решений, и иногда они оказываются совершенно простыми.

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