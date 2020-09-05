Чем можем мы британцев поразить? Оказывается... автомобилями!

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Отечественный автопром, отечественный автопром.... А вот британских экспертов, между прочим, поразили «неубиваемые русские машины». Оказалось, что в рейтинг проверенных временем автомобилей англичане включили целых две модели легковушек, производимых на территории России (СССР). Это ВАЗ 2121 «Нива» и ВАЗ 2105. Так что порадуемся – тоже можем удивить иногда!
Внедорожник-долгожитель
Журнал Autocar в своём рейтинге назвал отечественный легковой автомобиль ВАЗ 2121 «Нива» самой «долгоживущей» моделью выпускаемых внедорожников. Производство авто «председателей колхозов» началось в СССР ещё в 1977 году. При этом до настоящего времени базовые модификации не претерпели существенных изменений.
Вместе с этим британцы отметили высокую надёжность «русского вездехода», вопреки относительно слабому «базовому» мотору и существенных просчётах в подвеске и трансмиссии. Однако тот факт, что «Нива» уже более 10 лет успешно эксплуатируется на российской антарктической станции, дали отечественной машине в формировании рейтинга от Autocar весомую фору.
"Пятерочка" - успешная модель легковушки
Выпускаемый на протяжении 30 лет заднеприводный седан ВАЗ 2105, именуемый в народе любя «пятёрочкой», признан в России одной из самых успешных моделей отечественных легковиков. Данное авто под брендом LADA Riva успешно экспортировалось на рынки Великобритании и Канады. На дорогах этих стран Британского Содружества свои следы оставили 14 млн экспортных «пятёрок», что несомненно указывает на популярность данной машины.
В последующее время британские «Ривы» успешно возвращались на Родину, где довольно часто стоили на порядок выше новых ВАЗ 2105, только сошедших с конвейера.
Оба автомобиля естественно вызывают у россиян чувство гордости. Однако эксперты спешат охладить такой «патриотический» пыл 2 аргументами. Во-первых, как «Нива», так и «пятёрка» разрабатывались в эпоху СССР. И даже в аспекте «полной правопреемницы Советского Союза» Россия, по мнению западных автоэкспертов, не может полностью претендовать на право называть эти авто полностью своими.
Во-вторых, многие отечественные специалисты уже давно намекают на тот факт, что продукцию ВАЗа во всём мире узнают исключительно по «ретро-моделям». А вот современные «Гранты», «Приоры» и «Вектры» даже в «глобальном европейском плане» ни интереса, ни, тем более восхищения, не вызывают.
Порадуемся за автопроизведения родом из Советского Союза, что смогли они удивить даже чопорных англичан. Вот бы сейчас почаще автопром поражал своими достижениями – в хорошем смысле этого слова и без кавычек.
Отечественный автопром, отечественный автопром.... А вот британских экспертов, между прочим, поразили «неубиваемые русские машины». Оказалось, что в рейтинг проверенных временем автомобилей англичане включили целых две модели легковушек, производимых на территории России (СССР). Это ВАЗ 2121 «Нива» и ВАЗ 2105. Так что порадуемся – тоже можем удивить иногда!
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