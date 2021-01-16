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Алло, полиция!
Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ   
16 Января 2021 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Алло, полиция!

Интересные факты и события

И как меня теперь называть?

30-летний британец Томас Тодд в одночасье сменил имя на Селин Дион, сообщает «Рамблер». Молодой человек – ярый поклонник певицы, но даже сам не думал, что однажды в любви к своему кумиру может зайти так далеко.

Как объяснил сам Тодд, причиной этому стали рождественские праздники, на которых Томас перебрал с алкоголем.

Он пил шампанское и смотрел концерт Дион. Именно тогда парень решил, что сменить имя будет отличной идеей. Заявку Томас подал онлайн и потратил 89 фунтов стерлингов на оформление документов.

Правда, сам факт смены имени он уже не помнит: «Я даже не знал, что сменил имя, пока не нашел конверт в почтовом ящике. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но потом в банке все подтвердили», – написал он в своем «Твиттере».

Возвращать все как было Тодд не спешит и шутит, что все могло быть гораздо хуже, ведь Тодд мог взять имя Бориса Джонсона, премьера-министра Великобритании.

  • МГ: И действительно, вполне мог взять имя премьера! Тем более что выступает он едва ли не чаще известных рок-исполнителей!

«Цвет» нации?

Мы уже привыкли к тому, что некоторые новости из США, мягко говоря, необычны. Там то требуют от властей рассказать о визитах инопланетян, то извиняются за что-то на коленях перед черными, то совершают удивительные открытия, заставляющие бледнеть от зависти британских ученых. Вот и теперь исследователи из Университета Портленда вдруг выяснили, что славяне – это «цветное» население страны.

Удивительное открытие было сделано университетскими учеными мужами совместно с «Коалицией цветных сообществ». Причиной того, что выходцев из Восточной Европы исключили из числа белого населения Штатов, стала дискриминация, которой подвергаются славяне на работе и в учебных заведениях.

В документе говорится, что славянское население в США подвергается дискриминации, особенно если речь идет об эмигрантах, недавно прибывших в страну. У них часто возникают проблемы с поступлением в колледжи и университеты, а также нередко бывают проблемы с получением медицинской страховки.

Кроме этого, выяснилось, что славянам преподаватели часто ставят заниженные оценки, они подвергаются насмешкам из-за происхождения и испытывают затруднения при поиске работы с частичной занятостью. Все это, по мнению социологов и борцов за права угнетенных, говорит о махровой дискриминации, которую долгие годы все отказывались замечать.

Нужно сказать, что сами русские, украинцы, белорусы и поляки, судя по комментариям в соцсетях, не оценили такую заботу и не слишком рады, что их признали угнетаемым меньшинством.

А вот американцы англосаксонского и прочего происхождения не устают умиляться этой новости и искренне рады, что найден еще кто-то, перед кем стоит склонить голову и извиниться. Они терпеливо объясняют суть важного открытия в постах и комментариях и призывают новоявленных «цветных» согласиться с определением.

В России новость восприняли относительно спокойно и с юмором, как очередную американскую патологию. Об этом сообщает «Рамблер».

  • МГ: У нас на этот случай есть очень старая мудрая пословица: «Да хоть горшком назови, только в печку не сажай!»

Слово года

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели масштабное исследование. Они опросили 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, какое слово уходящего года является самым популярным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ВЦИОМа Валерия Федорова заявила, что, по данным исследования, 61 % респондентов назвали главным словом «коронавирус». На втором месте оказались «поправки к Конституции» (29 %), а на третьем – «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23 %).

  • МГ: Сомнительная популярность, но хочется надеяться, что словами наступившего года будут «здоровье», «процветание», «подъем экономики»…

Туннель любви

Каменщик из Мексики проложил тоннель от своего дома, где живет с супругой, к любовнице. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина по имени Альберто вырыл секретный ход к дому своей тайной возлюбленной Памелы, которая живет в муниципалитете Вилья-дель-Прадо.

Мексиканец ходил к женщине по ночам, когда его жена спала, а ее муж Джордж работал. Как-то раз он вернулся домой пораньше и застал супругу с любовником. Когда Джордж искал Альберто, наткнулся на дыру под диваном, которая вела в тоннель. Мужчина дошел до его конца и оказался в чужом доме.

Альберто попросил не сдавать его жене, но Джордж рассказал об изменах, и между соперниками случилась потасовка. Мужчин разнимали патрульные.

  • МГ: До чего же сильна сила запретной любви! Но сдается, что Альберто еще легко отделался, учитывая горячий темперамент мексиканцев…

Беличий террор

Жители одного из районов Нью-Йорка (США) теперь уверены, что белки – это вовсе не милые симпатяги, которых так приятно и весело угощать орешками.

Дело в том, что в окрестностях завёлся агрессивный грызун, который без всякого предупреждения и без какой-либо причины нападает на людей и кусается – порой до крови.

Специальные ловушки пока не помогли, так что горожанам посоветовали нанять охотника, который убьёт террористку. Кроме того, эксперты разводят руками, не понимая, что могло стать причиной настолько злобного поведения белки.

  • МГ: Если вспомнить, как проходили выборы нового президента США, то можно предположить, что агрессия передалась этим мирным животным именно от людей…

Алло, полиция!

В Москве школьник вызвал наряд полиции, потому что мама укладывала его спать.

Когда полицейские приехали, мать подростка была в недоумении – она объяснила сотрудникам, что припозднилась на кухне и готовила праздничный обед на следующий день. А 13-летний сынуля мешался под ногами и не реагировал на просьбы пойти спать.

В итоге поругались. Мальчик закрылся в туалете, но не для того чтобы поплакать, а чтобы втихаря позвонить в полицию и заявить, что «мать буянит». (Кстати, женщина не пьёт и в момент приезда полиции была трезва.)

Полицейским удалось помирить маму и сына. Претензий друг к другу у них больше нет. Во всяком случае, пока.

  • МГ: Сдается, что у них все еще впереди. Помните у Маяковского: «Вырастет из сына свин, если сын – свиненок!».

  • Расскажите об этом своим друзьям!

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