Сергей Тен вручил в преддверии Нового года подарки волонтёрам ОНФ

28 декабря депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен побывал в гостях у волонтеров ОНФ.
В преддверии Нового года и в рамках проекта #МыВместе парламентарий поблагодарил волонтеров Общероссийского народного фронта за активную жизненную позицию, умение сострадать и брать на себя ответственность, сообщает пресс-служба депутата.
Так совпало, что в этот день ребята сами провели акцию помощи многодетным семьям «Корзина радости». Проект проходит по всей России. В День добровольца, 5 декабря, акцию поддержал президент Владимир Путин.
– Многое в этом году мы увидели в другом свете. Стали больше ценить простые человеческие желания, терпимее и бережнее относиться друг к другу. Мы сплотились, каждый в силу своего характера и возможностей помогает другим. Кто вниманием и заботой, кто, покупая оборудование и другие необходимые вещи в больницы, работая волонтерами на вызовах. В этом году по линии нашего Благотворительного фонда имени Юрия Тена, мы приняли решение наградить и волонтеров из Нижнеудинского района, Тайшета, Тулуна, Заларинского района, Черемхово, Иркутска новогодними подарками. Ребята делают очень важное и большое дело. Желаю всем в наступающем году сибирского здоровья, исполнения желаний и добрых позитивных новостей, – отметил Сергей Тен.
Депутат также выполнил почетную миссию и наградил памятной медалью и грамотой «За бескорыстный вклад за организацию Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» партнеров ОНФ – торговые сети «Командор» и «Слата».
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Любите растения с разноцветными листьями? Тогда вам понравится рео
Рео (Rhoeo) или рэо, роео - эффектное комнатное растение из семейства коммелиновых (Commelinaceae).
-
Удобные и практичные способы хранения семян
Сохранность семян до момента посева – важное дело. Сосуды же для хранения могут быть из самых различных материалов, а каких именно – читайте далее.
-
Антракноз может погубить всю малину
Трудно найти среди садоводов такого, которому не нравились бы нежные, сочные и ароматные плоды одной из самых популярных культур - малины, характеризующейся при выращивании достаточной неприхотливостью, своеобразным кисло-сладким вкусом и высокими лекарственными свойствами ягод.
-
Особенности выращивания акалифы
Акалифа это цветущее растение, которое в быту называют «Лисий хвост». Однако такое название можно в полной мере отнести только к одной из разновидностей растения, а именно к акалифе щетинистоволосистой. Только его вытянутые малиновые соцветия немного напоминают хвост лисы. Такая разновидность цветка является самой распространенной среди цветоводов.
-
Землянику иногда приходится лечить
На листьях земляники появились круглые белые пятнышки с красной каймой. Что делать?
-
Черная малина: преимущества необычной ягоды
Кумберленд – высокоурожайная и зимостойкая ягодная культура, несомненно достойная наших садов. C одного куста она дает до 4-6 кг ягод.
-
Что делать, если растения повреждены червями?
Черви - вредители плодовых и ягодных культур.
-
Родня ежевики — куманика
Куманика – полукустарник семейства розоцветных. По листьям, форме и строению плодов это растение напоминает малину. Но у малины не бывает таких темнокрасных, почти черных ягод.
-
Как измерить кислотность почвы?
Не могли бы привести методику измерения кислотности по водяным вытяжкам. Каково соотношение почвы и дистиллированной воды? Далее лакмусовая бумажка? Или подобное фенолфталеину?
Ф. Гандель
-
Устраиваем хранилище из подручных средств
Как сохранить урожай, если нет погреба?
-
Необычный способ выращивания малины
Много лет назад в одном из агроизданий для широкого круга читателей садовод В. Меринов опубликовал идею, а если точнее, необычный агроприем возделывания малины особым, нетрадиционным способом.
-
Это интересно: цвет почвы и урожай
Влияет ли цвет почвы на урожай?
-
Алоэ древовидное или столетник
Алоэ настолько частый житель наших подоконников, что в сознании он практически сливается с интерьером. Кажется, даже ребенок знает о полезных свойствах столетника, при поиске чудодейственных мазей и кремов не проходите мимо этого поистине удивительного растения.
-
Дырявое ведро еще послужит
Когда больше не представляется возможным использовать ведро по назначению, нужно найти ему другое применение. Предлагаем вам несколько простых идей, которые помогут извлечь пользу из дырявого ведра.
-
Урожай кабачков удался? Теперь узнаем, как его сохранить
Кабачки – это довольно неприхотливая культура, которая обычно приносит большой урожай даже неопытным садоводам.
-
Красивый сад — это не так сложно как кажется
Сад с обложки можно создать с помощью декоративных приемов, которые включают грамотный подбор лиственных и цветущих растений, эффектные планировочные решения, обустройство пешеходных тропинок и зон отдыха. Оригинально смотрятся рокарии, арки, бордюры, оформленные камнем.
-
В помощь садоводу: способы посева мелких семян
Низкий урожай овощей и зачастую полное отсутствие стандартной по размерам продукции – это закономерный результат загущенного посева и несвоевременного прореживания всходов.
-
Что делать с подмерзшей малиной?
У малины культурных сортов слабая зимостойкость надземных побегов. В малоснежные зимы или при некачественном укрытии они часто погибают. Корни обычно сохраняются, и побеги замещения вновь отрастают, но дадут урожай только в следующем году.
-
Куда пристроить пустые банки из-под кофе
Пустые емкости из-под продуктов постоянно появляются на каждой кухне. Особо запасливые хозяйки сохраняют подобную тару, чтобы держать там всякие крупы или специи. Хотя минималисты предпочитают от подобных емкостей нещадно избавляться, чтобы не захламлять кухонное пространство. Мы же предлагаем пойти по пути креатива и превратить банки из-под кофе в интересные для дома вещицы.
-
Заметки садовода: Как правильно обрабатывать почву
Кто такой садовод-любитель в нашем понимании? Это обычный сугубо городской житель, не имеющий агрономического образования, приобретший садово-огородный земельный участок в садоводстве и имеющий желание возделывать на нем с/х продукцию для себя и своей семьи, разумеется, в небольших количествах.