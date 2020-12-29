Сергей Тен вручил в преддверии Нового года подарки волонтёрам ОНФ

28 декабря депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен побывал в гостях у волонтеров ОНФ.

В преддверии Нового года и в рамках проекта #МыВместе парламентарий поблагодарил волонтеров Общероссийского народного фронта за активную жизненную позицию, умение сострадать и брать на себя ответственность, сообщает пресс-служба депутата.

Так совпало, что в этот день ребята сами провели акцию помощи многодетным семьям «Корзина радости». Проект проходит по всей России. В День добровольца, 5 декабря, акцию поддержал президент Владимир Путин.

– Многое в этом году мы увидели в другом свете. Стали больше ценить простые человеческие желания, терпимее и бережнее относиться друг к другу. Мы сплотились, каждый в силу своего характера и возможностей помогает другим. Кто вниманием и заботой, кто, покупая оборудование и другие необходимые вещи в больницы, работая волонтерами на вызовах. В этом году по линии нашего Благотворительного фонда имени Юрия Тена, мы приняли решение наградить и волонтеров из Нижнеудинского района, Тайшета, Тулуна, Заларинского района, Черемхово, Иркутска новогодними подарками. Ребята делают очень важное и большое дело. Желаю всем в наступающем году сибирского здоровья, исполнения желаний и добрых позитивных новостей, – отметил Сергей Тен.

Депутат также выполнил почетную миссию и наградил памятной медалью и грамотой «За бескорыстный вклад за организацию Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» партнеров ОНФ – торговые сети «Командор» и «Слата».

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...