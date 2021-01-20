Сергей Тен: важно прорабатывать вопрос о комплексном развитии территорий при строительстве соцобъектов

В ходе региональной недели депутат ГД Сергей Тен 18 января в Иркутске принял участие в совещании, посвященном вопросам строительства объектов социальной инфраструктуры в Свердловском районе города. Территория входит в состав 95 Шелеховского избирательного округа.

Напомним, Свердловский район ждут скорые перемены. В ближайшие годы там появятся два новых детских сада, три школы и блок начальных классов, крытый тренировочный каток. В администрации сформирован план работы, строительство части объектов уже ведется, по другим готовится проектно-сметная документация. Прорабатываются с правительством региона вопросы строительства двух детских поликлиник и здания травмпункта.

Сергей Тен отмечает, что Иркутск запаздывает в развитии социальной инфраструктуры. В частности, если говорить о медицинских объектах, здесь проседает первичное звено: на данный момент городу не хватает 100 терапевтических и 80 педиатрических постов. Иркутск нуждается в школах, детских садах, особенно в Свердловском районе. Во-первых, здесь активно строится жилье. Во-вторых, социальные учреждения района испытывают дополнительную нагрузку со стороны растущего Марковского муниципального образования.

– При этом необходимо говорить не только о строительстве соцобъектов, но и о комплексном планировании территории. Отдельного внимания заслуживает вопрос создания транспортной инфраструктуры вокруг социальных объектов. Его нужно тщательно прорабатывать уже на этапе проектирования. Чтобы в будущем не возникало ситуаций, когда объект введен в эксплуатацию, а потом обнаруживается, что к нему крайне неудобно подъезжать.

При этом одна из главных проблем территории заключается в том, что часть земли находится в собственности Иркутского государственного университета и Российской академии наук. Это ограничивает формирование участков для возведения объектов, благоустройства, развития дорожной сети и так далее. Решать эту проблему необходимо на федеральном уровне. Часто слышу об этой проблеме, знаю конкретные адреса и объекты, где возникают такого рода затруднения. Проблему необходимо детально изучить, четко сформулировать задачи и с этими наработками выходить на Москву. Как депутат Государственной думы готов оказывать необходимую помощь, – подчеркивает Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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