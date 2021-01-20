Сергей Тен: важно прорабатывать вопрос о комплексном развитии территорий при строительстве соцобъектов

В ходе региональной недели депутат ГД Сергей Тен 18 января в Иркутске принял участие в совещании, посвященном вопросам строительства объектов социальной инфраструктуры в Свердловском районе города. Территория входит в состав 95 Шелеховского избирательного округа.
Напомним, Свердловский район ждут скорые перемены. В ближайшие годы там появятся два новых детских сада, три школы и блок начальных классов, крытый тренировочный каток. В администрации сформирован план работы, строительство части объектов уже ведется, по другим готовится проектно-сметная документация. Прорабатываются с правительством региона вопросы строительства двух детских поликлиник и здания травмпункта.
Сергей Тен отмечает, что Иркутск запаздывает в развитии социальной инфраструктуры. В частности, если говорить о медицинских объектах, здесь проседает первичное звено: на данный момент городу не хватает 100 терапевтических и 80 педиатрических постов. Иркутск нуждается в школах, детских садах, особенно в Свердловском районе. Во-первых, здесь активно строится жилье. Во-вторых, социальные учреждения района испытывают дополнительную нагрузку со стороны растущего Марковского муниципального образования.
– При этом необходимо говорить не только о строительстве соцобъектов, но и о комплексном планировании территории. Отдельного внимания заслуживает вопрос создания транспортной инфраструктуры вокруг социальных объектов. Его нужно тщательно прорабатывать уже на этапе проектирования. Чтобы в будущем не возникало ситуаций, когда объект введен в эксплуатацию, а потом обнаруживается, что к нему крайне неудобно подъезжать.
При этом одна из главных проблем территории заключается в том, что часть земли находится в собственности Иркутского государственного университета и Российской академии наук. Это ограничивает формирование участков для возведения объектов, благоустройства, развития дорожной сети и так далее. Решать эту проблему необходимо на федеральном уровне. Часто слышу об этой проблеме, знаю конкретные адреса и объекты, где возникают такого рода затруднения. Проблему необходимо детально изучить, четко сформулировать задачи и с этими наработками выходить на Москву. Как депутат Государственной думы готов оказывать необходимую помощь, – подчеркивает Сергей Тен.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Денежному дереву тоже нужны удобрения
Денежное дерево – невероятно красивое растение, которое не только отлично вписывается в интерьер комнаты, но и, как утверждают приметы, обещает жильцам дома финансовое благополучие.
-
Конура для собаки с утеплением
Хорошо тем, у кого есть квартира и можно в ней держать собаку. Всего-то и нужно, постелить коврик или купить спальное место. Другое дело, когда частный дом, вот тут приходится думать про конуру. Летом в ней и так тепло, а вот зимой надо утеплять.
-
Объёмная картина из простых материалов
Когда смотришь на эту чудесную 3D картину, сложно поверить, что сделана она была своими руками из изолона. Такая невероятная красота, очень стильная вещица, с успехом украсит любой дом!
-
Копать или не копать: нужна ли двойная перекопка почвы
Двойная перекопка является одним из самых проверенных временем методов садоводства, необходимость которого часто ставится под сомнение.
-
Внезапные заморозки и урожай: что нужно убрать в первую очередь
Погода щедра на непредсказуемые явления. Иногда вместо ожидаемого незначительного похолодания случаются заморозки. Можно не переживать, когда весь урожай собран и отправлен на хранение. А если вдруг фрукты или овощи остались на грядках, то следует знать, в какой последовательности их нужно спасать.
-
Стильный столик из катушки для электрокабеля
Катушка электрокабеля представляет собой конструкцию как будто бы идеально созданную, для того чтобы делать простые столики своими руками.
-
Укрывные материалы — помощники в борьбе с сорняками
Если вас мучает вопрос, можно ли как-то избавиться от сорняков, при этом не навредив вашим растениям, если вы устали каждый день, выходя в огород, оставаться там минимум на час, пропалывая грядки, укрывной материал — это отличный способ решить вашу проблему.
-
Полив после посева семян: полезно ли это?
Полив семян после высадки в почву воспринимается как естественная процедура, без которой нельзя обойтись, ведь влага для растений — это необходимость. Но немногие садоводы знают, что это ошибочное действие, которое иногда может навредить еще неокрепшему растению. Поэтому хочу рассказать, почему я не поливаю водой семена после посева.
-
Мини-гриль из старого барабана стиральной машины
Изобретательность некоторых умельцев не знает границ, а переняв их опыт, можно обзавестись полезными вещами, не тратя для этого много времени и финансов.
-
Прививка цитрусовых в домашних условиях
Для прививки цитрусовых деревьев чаще используют окулировку. Прививают растения двухлетнего возраста в конце лета, когда они хорошо растут и кора легко отстает.
-
Кошачий реппелент — вот что спасет цветы от пушистых агрессоров
Сочетание «кот + домашние растения» может иметь печальные последствия, начиная от фигурно изгрызенных листьев и заканчивая разбитым цветочным горшком на полу.
-
Как перетянуть старый диван
Старый потертый диван представляет собой образ поддержанной мебели, который и выкинуть не хочется, и тратить крупные суммы денег на реставрацию обшивки также не очень тянет.
-
Советы по выбору клубней глоксинии
Сейчас огромный выбор луковичных растений для сада почти в любом супермаркете и наверняка вы замечали продажу и клубней глоксинии простых сортов. Тем, кто знает, что глоксиния - прекрасный цветок и хотят иметь его, покупают клубеньки.
-
Тёплое набивное одеяло своими руками
Кто из нас не мечтает о теплом и ярком набивном одеяле?
-
Душистую плюмерию можно вырастить из семян
Своеобразное и очень интересное растение, которое можно вырастить как в оранжерее, так и дома – плюмерия. Родина этого тропического растения – Южная Америка, Калифорния и острова Тихого океана.
-
Как обновить настольную лампу
Большое количество домашних предметов можно обновить различными способами, при этом, не потратив ни копейки. Есть много вещей, которые идеально подойдут для декорирования, но уже давно не используются.
-
Полезные советы огороднику
Культура коллективного сада и огорода требует одновременности, однообразности и тщательности проведения профилактических мероприятий.
-
Кровать-тахта своими руками
Основное отличие кровати-тахты от обычной кровати заключается в том, что ее можно использовать не только для сна, а еще и в качестве дополнительного посадочного места в гостиной в виде дивана.
-
О тех, кто растет в тени: среди них даже пальмы есть
Сpеди кoмнатных pастений есть и такие, для кoтopых местo в тени – не пpoблема. Нo сpазy oгoвopимся: тень – этo местo на pасстoянии 3 метpoв oт хopoшo oсвещеннoгo oкна или 2 метpoв oт oкна с севеpнoй стopoны.
-
Письменный стол из старой кровати
Сегодня многие дизайнеры со всего мира прибегают к разным техникам, чтобы сделать красивый письменный стол. При этом они берут не дорогие вещи, а старые ненужные предметы. К примеру, можно сделать креативный стол для занятий из старой кровати.