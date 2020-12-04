Сергей Тен передал госпиталю ветеранов оборудование для тестов на коронавирус

Сегодня, 4 декабря, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен передал клиническому госпиталю ветеранов в Иркутске новый анализатор автоматический биохимический модели Super Z.

Оборудование призвано проводить анализы на коронавирусную инфекцию нового типа, сообщает пресс-служба депутата.

– С большой благодарностью и уважением отношусь к каждому человеку, кто не остался в стороне и в силу своих возможностей помогает и нашим медикам, и людям пережить трудное время. Первая и вторая волны коронавирусной инфекции, во-первых, выявили все недостатки системы нашего здравоохранения, во-вторых, мы объединились и действуем по принципу: чужой беды не бывает. Сегодня в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе откликнулись на просьбу главного врача Клинического госпиталя ветеранов войн. Приобрели новый анализатор автоматический биохимический модели Super Z. Он позволит выполнять до 155 фотометрических тестов в час. Оборудование уникальное, делает исследования не только на коронавирусную инфекцию нового типа, – отмечает Сергей Тен.

– В связи с увеличением потребности в биохимических исследованиях при оказании помощи больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в инфекционном госпитале, который открыли на базе нашего, кратно увеличилась нагрузка на оборудование, которое и так имеет большой физический износ. У нас возникли сложности с обеспечением исследований в полном объеме. Мы благодарны Сергею Юрьевичу, что он быстро откликнулся на нашу просьбу. При этом оборудование не только пришло в наш госпиталь, но в рамках договора предусмотрено и обучение медицинского и технического персонала, – отметил главный врач Иркутского областного клинического госпиталя ветеранов войн Игорь Демин.

По инф. Телеинформа

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