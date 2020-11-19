Сергей Тен: Госдума поддержала по развитию инновационной деятельности ВУЗов и НИИ

Государственная Дума единогласно поддержала в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и статью 103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»».

Документ был внесен депутатами МРГ «Байкал» Сергеем Теном, Алдаром Дамдиновым{jcomments on}Владимиром Кононовым осенью пошлого года, сообщает пресс-служба Сергея Тена

Поправки в законы об образовании и науке и научно-технической политике закрепляют право ВУЗов и НИИ не только создавать предприятия и внедрять свои разработки в производство, но и в упрощённом порядке входить в уставный капитал уже действующих инновационных компаний, что особенно важно в этом процессе. Таким образом, данный законопроект расширяет экономические свободы высшей школы и научных организаций за счет эффективного использования интеллектуальной собственности и инновационных разработок.

– Первоначально инициатива была разработана в тесном взаимодействии с научно-педагогическим коллективом ИРНИТУ, а затем она прошла непростую огранку на площадке федерального парламента. Закон расширяет экономические свободы высшей школы и научных организаций за счет эффективного использования интеллектуальной собственности и инновационных разработок. Кроме того, в условиях кризиса внедрение инноваций в производство должно быть максимально быстрым и встречать как можно меньше административных барьеров. В этом была наша цель, – отмечает Сергей Тен.

Парламентарий подчёркивает, что принятие данного законопроекта – один из этапов реализации его рабочей депутатской повестки по развитию науки и образования, наряду с поддержкой фундаментальных проектов Иркутского государственного университета, мероприятий Иркутского государственного медицинского университета и в целом высшей школы Приангарья.

По инф. Телеинформа

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