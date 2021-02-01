Сергей Тен: Ассоциация муниципальных образований Иркутской области преодолела кризис

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен принял участие в общем собрании членов НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». Подводились итоги работы в 2020 году, в том числе о том, как в муниципалитетах идет исполнение национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В приветственном слове Сергей Тен отметил, что этот год для ассоциации Иркутской области – юбилейный. Она была создана одной из первых в России, 25 лет назад.

– Ассоциация преодолела кризис, возвращает к себе доверие, собирается для новых задач и конструктивного сотрудничества и работы. Год будет непростым и с точки зрения бюджетного процесса, и с политической точки зрения. Предстоит большая работа по обсуждению, в том числе, муниципальной реформы, – подчеркнул Сергей Тен.

Депутат отметил, что в прошедшем году Межфракционная рабочая группа «Байкал» конструктивно отработала с палатой муниципальных образований Байкальской природной территории по ряду важных и долгое время спорных вопросов. На заседаниях МРГ рассмотрено пять подзаконных актов, из которых три согласованы с Минприроды России. Это перечень социальных объектов по экологической экспертизе (федеральный закон заработал этим летом). Доведено до логического завершения новое постановление по перечню запрещенных видов деятельности в ЦЭЗ БПТ (вступит в силу с января 2021 года) и 83 приказ Минприроды по нормативам очистки воды на Байкальской природной территории. Новые очистные сооружение проектируются уже с учетом его жестких требований.

– Буквально вчера провели совместное заседание МРГ «Байкал» и Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов. Вадим Семенов и Олег Боровский принимали в нем участие. Обсудили все подводные течения. Детально рассмотрели подготовленную инициативу об увеличении льготного периода уплаты страховых взносов для действующих резидентов ТОСЭР в моногородах с трех до четырех лет, – отметил Сергей Тен.

Парламентарий также рассказал об изменениях в Национальном проекте БКАД. Срок его реализации будет продлен до 2030 года. Раньше БКАД ассоциировался только с ремонтом дорожной сети, теперь этот нацпроект содержит почти все мероприятия в области дорожного хозяйства. В него добавят два федеральных проекта. Проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», который предусматривает выделение 620 млрд руб. на обновление 30% подвижного состава в городских агломерациях. Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» — предполагает финансирование в 3,3 трлн руб с 2025 по 2030 годы. Ранее подобные мероприятия были заложены в «Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

– В рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в составе БКАД с 2022 года предусмотрены мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту находящихся в аварийном и предаварийном состоянии искусственных сооружений (мостов и путепроводов). По предварительным данным Иркутская область получит до 2030 года 4,5 млрд рублей дополнительных федеральных средств на софинансирование работ по ремонту и реконструкции аварийных мостовых сооружений, – резюмировал Сергей Тен.

Он пожелал ассоциации сплоченной командной работы, единственным критерием эффективности которой должна быть оценка жителей.

По инф. Телеинформа

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