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Золотая сотня: самые активные студенты ИГУ будут получать «оксфордские» стипендии
по инф. Телеинформа   
08 Сентября 2020 г.
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Студенты Иркутского государственного университета вошли в число победителей стипендиального конкурса Оксфордского Российского фонда на 2020-2021 учебный год.

Золотая сотня: самые активные студенты ИГУ будут получать «оксфордские» стипендии

Размер стипендии составляет 8 тысяч рублей в месяц, сообщает пресс-служба вуза. В конкурсе участвовали студенты бакалавриата гуманитарных направлений ИГУ. По итогам Фонд выделил университету 104 стипендии, 60 победителей уже объявлены.

– В конкурсе студенты Иркутского государственного университета продемонстрировали активное участие в научной и практической деятельности кафедр, факультетов и университета в целом, представили свои научные публикации, – отметила координатор стипендиальной программы ОРФ в ИГУ Ольга Эдельштейн.

ИГУ – единственный в регионе вуз, где пятнадцатый год действует стипендиальная программа Оксфордского Российского фонда. В конкурсе на получении стипендии принимают участие студенты факультетов и институтов ИГУ социально-экономической и гуманитарной направленности. Стипендия назначается сроком на один учебный год.

Конкурс на получение стипендии в 2020-2021 учебном году для магистрантов и аспирантов первого года обучения стартует 5 сентября в системе ДААС.

По инф. Телеинформа

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