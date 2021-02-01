 «Живописный февраль»: потомок древнего голландского рода приглашает на свою выставку

Новый выставочный год отдел «Ремесленное подворье» Иркутского областного Дома народного творчества открыл выставкой изобразительного искусства «Живописный февраль». В экспозиции представлено 20 живописных полотен и графические работы.

Автор работ – геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор Герман Сергеевич Фон-дер-Флаасс – потомок древнего голландского рода. Его предки перебрались в Россию в начале 19 века. В Сибирь Герман Сергеевич с семьёй прибыл в рабочую экспедицию, так и остались.

Первые уроки рисования, живописи и скульптуры Герман получил в школьные годы, занимаясь вместе со старшим братом в ИЗО-кружке Детского дома культуры (город Краснокамск Пермского края). В студенчестве, работая геологом и занимаясь научной работой, Фон-дер-Флаасс брался за кисть лишь время от времени, в основном оформляя стенгазеты. Исключением стал период с 1976 до 1980 года, когда у него вновь вспыхнул интерес к акварельной живописи. В 1980 году серия акварелей принесла ему звание лауреата Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся геологоразведочных организаций Министерства геологии СССР (Москва). Позднее занимался живописью лишь изредка, от случая к случаю. Однако склонность к рисованию и воспитанное с детства объёмное воображение оказались для Германа Сергеевича неоценимым подспорьем в геологических исследованиях. Созданные в результате такого симбиоза графические изображения объемных моделей месторождений стали основой при изучении строения наиболее сложных объектов и одним из основных аргументов в научных спорах. Каждую научную статью или монографию Герман Фон-дер-Флаасс иллюстрировал трехмерными изображениями исследуемых объектов. Это лучше подробных описаний давало наглядное представление об их облике.

Масляной живописью начал заниматься в 2018 году, после трагической смерти брата Николая, тоже геолога, который практически всю жизнь, со школьной скамьи не прекращал писать. С этого момента живопись стала главным занятием в жизни Германа Сергеевича, и лишь работа в саду, уход за виноградником на лето отрывают его от мольберта. В 2019 и 2020 годах принял участие в областной выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Пламя памяти».

Выставка «Живописный февраль» работает до 23 февраля.

По инф. Телеинформа

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