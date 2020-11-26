«Вовочкина ёлка»: усадьба Сукачёва зовёт на выставку раритетных игрушек

С 27 ноября в Усадьбе Сукачёва начинает работу выставка «Вовочкина Ёлка». В экспозиции – 250 раритетных ёлочных игрушек и украшений, открыток и фотографий 30-80-х годов прошлого века. Выставка позволяет проследить эволюцию советской новогодней атрибутики – от ватной игрушки и проволочных украшений до популярных ёлочных игрушек на прищепках.
Экспозиция сформирована из частной коллекции Олеси Бобровской, которая собирает ёлочные игрушки с детства.
– Когда человек вырастает, у него почти не остается вещей, окружавших его в детстве. Немногое может служить и детям, и взрослым. И одно из исключений – ёлочная игрушка, она остаётся с нами всегда: глядя на неё, вспоминаешь детство, когда особенно любимым занятием было находить для каждой игрушки своё место на новогодней ёлке, – говорит коллекционер.
Многие из представленных на выставке игрушек – настоящие раритеты, сохранившиеся в единственном экземпляре. Посетители узнают, как с течением времени видоизменялись новогодние украшения и как менялись традиции празднования Нового года за последние сто лет. У старшего поколения экспозиция вызовет ностальгические чувства, а детям расскажет увлекательную историю всеми любимого праздника.
Выставка «Вовочкина Ёлка» в Усадьбе Сукачёва (Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 112) будет работать с 27 ноября до 17 января. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи (тел.: 8(3952)53-12-24). В музее действует масочный режим.
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