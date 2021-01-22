Вниманию неработающих пенсионеров города Иркутска!

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С 1 января 2021 года установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области в размере 10 540 рублей.
Если сумма материального обеспечения с пенсией и мерами социальной поддержки, назначенными пенсионеру, ниже 10 540 рублей, то пенсионеру назначается региональная социальная доплата к пенсии.
Контактный телефон для получения консультаций по вопросам установления региональной социальной доплаты к пенсии – 8 (3952) 230-577.
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