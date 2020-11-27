Вклад эвенков и тофаларов Великую Победу стал материалом для книги

Центр культуры коренных народов Прибайкалья выпустил документальное издание о коренных малочисленных народах Иркутской области. Книга «Одна на всех победа» посвящена 75-ю победы наших в Великой Отечественной войне.
В издание вошла информация об эвенках и тофаларах-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, которые в тяжелых климатических условиях обеспечивали военно-транспортные батальоны зимней одеждой и обувью, продовольствием и снаряжением.
– С помощью книги мы обратимся к семейной истории и истории своей страны, узнаем ранее неизвестные события и факты военных лет. Для сбора исторического материала и достоверных сведений со слов родных и старожилов были совершены экспедиционные поездки в шесть отдаленных районов Иркутской области: Качугский, Казачинско-Ленский, Киренский, Бодайбинский, Нижнеудинский, Катангский. Проводился масштабный сбор информации в Государственном архиве Иркутской области, Военном комиссариате Иркутской области, в районных военкоматах и краеведческих музеях, посещались советы ветеранов и библиотеки на местах, осуществлялась обработка фотографий, расшифровка архивных записей, сверка общественных интернет-источников с данными сайта Министерства обороны РФ, – рассказали в Центре культуры коренных народов Прибайкалья.
Книгу презентуют 4 декабря в 15:00 в Музее истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова.
Также будет доступна прямая трансляция на ютуб-канале «Новости этно 2.0».
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