Вдруг вы не успели: галерея Бронштейна продлила фотовыставку Варвары Штерн

Персональная выставка иркутского фотографа-минималиста Варвары Штерн «Тишина» в галерее Бронштейна продлена до 20 декабря.

- В проекте автор размышляет о тишине как о необходимости для всего живого на Земле, – пишет пресс-служба галереи. – Она работала над снимками полтора года в разных странах и городах: Индии, Белоруссии, Монголии и Иркутской области. Но в своих фотографиях она не рассказывает о локациях и природе. Вместо живописных пейзажей в ее работах – черно-белые силуэты и контуры. Детская площадка, занесенная снегом; очертания лодки на горизонте; темные линии деревьев в тумане – все это передает тишину как хрупкое состояние.

Возрастное ограничение 6+. Выставка проходит в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 75-60-30.

По инф. Телеинформа

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