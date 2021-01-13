«Важная шишка»: зимний сад усадьбы Сукачёва приглашает в гости

В Иркутске с 14 января в рамках совместного проекта Иркутского художественного музея и Ботанического сада ИГУ начинает работу выставка хвойных растений. Посетители смогут увидеть шишки экзотических сосен, кедров, кипарисов из разных стран и континентов: Японии, Китая, Северной Америки, Европы.

Как сообщает пресс-служба регионального Минкульта, на выставке будет представлено около 30 экземпляров, от самых миниатюрных до гигантских. Одни виды распространены в разных частях света, другие – являются исчезающими и внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Гости усадьбы также узнают, почему сибирский кедр – вовсе не кедр, у какой сосны самые длинные иголки и где растет «дерево жизни».

Выставка «Важная шишка» будет работать в усадьбе Сукачева до 28 марта 2021 года. Посещение музея возможно только по предварительной записи, действует масочный режим.

По инф. Телеинформа

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