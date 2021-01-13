«Важная шишка»: зимний сад усадьбы Сукачёва приглашает в гости

В Иркутске с 14 января в рамках совместного проекта Иркутского художественного музея и Ботанического сада ИГУ начинает работу выставка хвойных растений. Посетители смогут увидеть шишки экзотических сосен, кедров, кипарисов из разных стран и континентов: Японии, Китая, Северной Америки, Европы.
Как сообщает пресс-служба регионального Минкульта, на выставке будет представлено около 30 экземпляров, от самых миниатюрных до гигантских. Одни виды распространены в разных частях света, другие – являются исчезающими и внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Гости усадьбы также узнают, почему сибирский кедр – вовсе не кедр, у какой сосны самые длинные иголки и где растет «дерево жизни».
Выставка «Важная шишка» будет работать в усадьбе Сукачева до 28 марта 2021 года. Посещение музея возможно только по предварительной записи, действует масочный режим.
После новогодних праздников молодая жена Евгения Петросяна продолжает вести активную жизнь в социальных сетях. Татьяна отметила, что в последнее время критики и оскорблений в её адрес стало намного меньше.
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк по-прежнему избегают общения на тему того, как проходит лечение, и в каком состоянии сейчас находится артистка. Зато старшая дочь актрисы Анна охотно делится подробностями собственной личной жизни в социальных сетях.
Детскую городскую больницу №22 в Колпино посетил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов и поздравил малышей с наступившим Новым Годом. Детям, которые находятся на лечении в этой клинике, парламентарий привез сладкие подарки и Деда Мороза.
До конца 2021 года будут действовать связанные с пандемией правила компенсации расходов на проезд к месту отпуска граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такое постановление правительства вступает в силу 13 января.
Подземные толчки, эпицентр которых находился в районе озера Хубсугул в Монголии, были спровоцированы землетрясением на Байкале в сентябре прошлого года. Такую точку зрения высказал директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.
Археологи при проведении раскопок в 8000-летнем кургане Амида в турецком городе Диярбакыре сделали новые находки, проливающие свет на историю этого региона. Одними из самых удивительных и ценных артефактов оказались древние монеты с изображением двуглавого орла.
Предпогребальные ритуальные действия на Руси были пронизаны суевериями, часть из которых должна была оградить окружающих от несчастья. Именно поэтому старики ревностно следили за соблюдением устоявшихся правил и передавали потомкам знания о магических свойствах покойников и вещей, принадлежавших им.
С завершением праздников культурный Интернет чуть притормозил, но совсем оставлять нас без онлайн-трансляций не решился. Сегодня вы узнаете кое-что новое о Мандельштаме, отпразднуете Старый новый год с Тюменским филармоническим оркестром и послушаете истории о культуре древнего народа берберов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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