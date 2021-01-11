В церкви 17 века под Братском показывают редкие вещи из обихода священников

В церкви клетского типа 17 века архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Ангарская деревня имени Октября Леонова» с 3 января открылась выставка церковной утвари, которая находилась в обиходе священнослужителей.
Часть предметов датированы серединой 19 века. Самый молодой экспонат изготовлен в середине 20 века.
– Собрана большая и интересная коллекция. У нас есть в фондах иконы, складни, кресты. Есть даже коллекция предметов непосредственно для причастия, – рассказала кандидат исторических наук, заведующий научно-экспозиционным отделом музея «Ангарская деревня имени Октября Леонова» Дарья Бондарева.
В церкви представлен фрагмент иконостаса, риза священнослужителя, четки, необычная форма для выпечки кулича, нательные предметы, иконы, созданные в период с середины 19 века до начала 20, среди них и икона святого Иннокентия Иркутского.
– Складни представлены в различных вариантах – это, в основном, бронза и латунь. Также есть еще один маленький деревянный складень, который до сих пор отлично сохранился, – отметила Дарья Бондарева
Все предметы имеют богатую историю, а вокруг некоторых даже ходят легенды.
– Мы уже обратились в Братскую епархию с просьбой о предоставлении интересных предметов православия от горожан для выставки. Так мы сможем обновлять нашу постоянную выставку. Будем рады, если кто-то откликнется, – сказала директор Братского городского объединённого музея истории освоения Ангары Елена Маржинян.
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