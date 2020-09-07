В Тальцах возведут православные храмы, мечеть и синагогу

На территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» под Иркутском планируют воспроизвести культовые религиозные объекты.

Такое решение принял врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 6 сентября на встрече с представителями религиозных объединений, сообщает пресс-служба главы региона.

Сейчас планируется расширение экспозиции музея и строительство религиозных объектов разных конфессий. К примеру, будет представлено семь православных храмов, один из которых датируется 17-м веком. В числе прочего будет возведена татарская мечеть, которую разобрали в 90-х годах, а также католический костел, буддистская молельня и деревянная синагога. Основные работы начнутся уже в текущем году.

– Этот вопрос мы обсуждали буквально на днях, на координационном совете по культуре. Конечно, мы очень рассчитываемая, что представители конфессий окажут консультационную помощь при создании объектов. Со своей стороны, я всецело за эту инициативу, поэтому правительство Иркутской области также окажет ей всестороннюю поддержку, – отметил глава региона.

В ходе беседы были затронуты и проблемные вопросы, один из таких – сохранение бурятского языка. Сейчас его изучают в каждой третьей школе Усть-Ордынского бурятского округа. Глава региона поддержал идею создания центра сохранения языка и в столице области.

– Ваши организации играют большую роль в духовно-нравственном воспитании молодёжи, формировании уважительного отношения к различным культурам, сохранении исторической памяти. Неотъемлемая часть вашей деятельности – благотворительность, и за это вам низкий поклон, – резюмировал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

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По инф. Телеинформа

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