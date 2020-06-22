В Приангарье готовятся отремонтировать сто церквей и храмов

Больше 100 религиозных учреждений Приангарья могут претендовать на субсидию для реставрации. В 2020 году на эти цели в бюджете региона запланировано 15 миллионов рублей, заявки подали три учреждения. Об этом рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов.

В конце 2018 года Заксобрание региона внесло изменения в законы Иркутской области, которые разрешили тратить средства областного бюджета на возрождение объектов религиозного наследия. В 2019 году на эти цели даже были заложены средства, но воспользоваться ими не удалось ни одной из религиозных организаций. В этом году реставрация будет впервые профинансирована, причем 75% затраченных денег будут выделены из областной казны, а остальное должна изыскать сама организация.

– Лимиты на эти цели определены – это порядка 15 миллионов рублей. Заявки поступили на общую сумму в 13 с лишним миллионов, потенциальных получателей трое – Успенский храм в Иркутске, Михайло-Архангельский храм в Большом Кашелаке Куйтунского района и Иркутская Синагога. Документы сейчас находятся на рассмотрении. Всего же в регионе около 100 объектов, которые могут войти в программу и получить деньги на реставрацию, – отметил Виталий Соколов.

Также руководитель службы рассказал и о минусах программы, которые надо проработать и учесть на будущий год в том случае, если субсидия будет продлена. Во-первых, сейчас документ не предусматривает финансирование на разработку проектно-сметной документации, а без нее невозможно получить областные деньги. Почти все религиозные учреждения не имеют собственных средств на то, чтобы заказать ПСД, поэтому не могут участвовать в проекте. Эту недоработку требуется ликвидировать.

Кроме того, на будущий год должен быть разработан рейтинг, с помощью которого храмы, церкви и другие религиозные сооружения будут распределяться в очереди на получение денег. Сейчас же деньги получает тот, кто раньше подал необходимые документы.

Настоятель Входо-Иерусалимского храма Иркутска, настоятель Спасо-Преображенского храма Иркутска, древлехранитель Иркутской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат), протоиерей отец Андрей заметил, что эти изменения более чем необходимы. Так, например, Воскресенский храм в селе Верхоленское Качугского района давно требует реставрации, а на разработку ПСД требуется несколько десятков миллионов рублей. Таких денег у храма нет, поэтому он пока не имеет шанса попасть в программу. Если изменения будут внесены, это позволит привести уникальный религиозный объект в порядок.

Директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов заметил, что любые памятники, будь то религиозные или культурные, нужно прекратить выводить из списка памятников.

– Специалисты ставили их на учет, работали. Удивительно: пришло новое время, теперь те же специалисты за деньги выводят из списка памятников. Парадокс. За рубежом нет такой практики – вывод из списка памятников. Если объект туда попал, то будет до конца своей жизни реставрироваться. Вот здесь нужно навести очень серьезный порядок, – подчеркнул Владимир Тихонов.

Он предложил на уровне региона ввести мораторий на вывод объектов из списка памятников, чтобы Иркутская область смогла сохранить богатое культурное и религиозное наследие.

По инф. Телеинформа

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