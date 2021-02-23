 В Подмосковье открыли бюст нашего земляка, дважды Героя Советского Союза

В Подмосковье открыли бюст уроженца Приангарья, дважды Героя Советского Союза, генерала Афанасия Белобородова. Военно-патриотическая акция состоялась 20 февраля в музейном комплексе «Снегири» в деревне Ленино Истринского района Московской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Открытие бюста Афанасия Белобородова приурочено к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за Москву.

Торжественное открытие бюста Афанасия Белобородова на Мемориальном воинском кладбище «Снегири», где он был похоронен в 1990 году рядом с погибшими солдатами своей дивизии, состоялось по инициативе региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал» в Москве. Военно-патриотическая акция организована совместно с департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Московским координационным советом региональных землячеств при правительстве Москвы.

– 31 января мы, здесь в Иркутске, торжественно отметили 118-летие со дня рождения Афанасия Павлантьевича Белобородова. Наш земляк – талантливый полководец. Воевал под Москвой, на Юго-Западном и Сталинградском фронтах, участвовал в Великолукской, Смоленской, Невельско-Городокской и многих других наступательных операциях, штурмовал Кенигсберг. После Победы над фашистской Германией громил милитаристическую Японию на Дальнем Востоке, принимал Парад Победы над ней в Харбине. Бюст дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова – знаковое место на Мемориале «Вечный огонь» в Иркутске. То, что теперь бюст будет установлен и на могиле полководца в Подмосковье, – дань памяти о подвиге всех воинов-сибиряков, отстоявших столицу нашей Родины в 1941 году, – прокомментировал предстоящую военно-патриотическую акцию губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Справка: Афанасий Белобородов родился в 1903 году в деревне Баклаши-Акинино (ныне село Баклаши) Иркутской губернии. Участник гражданской войны. В 1926 году окончил Иркутское пехотное училище № 9. Начал службу командиром взвода на Дальнем Востоке. Затем окончил военно-политические курсы в Ленинграде, вернулся на Дальний Восток.

В октябре 1941 года 78-я стрелковая дивизия под командованием Афанасия Белобородова была переброшена на Западный фронт, где отличилась, защищая Москву. За массовый героизм личного состава в конце ноября 1941 года была преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В ходе Клинско-Солнечнегорской наступательной операции дивизия освободила город Истра.

По инф. Телеинформа

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