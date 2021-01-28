В Иркутске нашли больше сотни игровых площадок, опасных для детей и взрослых

В Иркутске зарегистрировано 107 детских площадок, которые могут быть небезопасны для горожан. Все они находятся непосредственно над проходящими под землей теплотрассами, и в случае аварии на сетях дети и взрослые, которые находятся на площадке, могут получить травмы. Кроме того, это – прямое нарушение федерального закона об охранных зонах вокруг тепловых узлов. Об этом на депутатских слушаниях в думе Иркутска рассказал председатель правления, гендиректор «Иркутскэнерго» Олег Причко.

– Тепловые сети отнесены к опасным производственным объектам и подлежат включению в федеральный реестр опасных производственных объектов. В охранной зоне тепловых сетей запрещено размещение чего-либо. Можно сколько угодно обсуждать толщину необходимого покрытия, безопасность самого оборудования детских игровых площадок, но от техногенного влияния дети и молодые женщины, мамы, которые с детьми гуляют, не защищены в принципе никак, если будет продолжаться порочная практика размещения детских игровых площадок и малых форм там, где их размещать по закону нельзя, – отметил Олег Причко.

Также он добавил, что еще год назад таких безопасных с виду объектов в Иркутске было всего 54. За 2020 год количество детских площадок, стоящих над теплотрассами, выросло до 107 штук.

Олег Причко обратился к представителям прокуратуры города с просьбой подключиться к проблеме, так как под угрозой оказываются жизнь и здоровье неопределенного круга лиц. Сейчас же необходимо провести срочную инвентаризацию всех уличных игровых комплексов и либо демонтировать площадки, либо перенести их в безопасные зоны.

Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Антон Медко заметил, что в каждом из округов находится более 500 детских игровых площадок, стоящих на балансе мэрии. На каждый округ приходится примерно 11 тысяч элементов игрового оборудования. В декабре 2020 года по распоряжению главы города начался мониторинг всех детских площадок, которые не только закреплены в казне, но и находятся во дворах и не принадлежат муниципалитету.

– Эта работа в ближайшие дни будет закончена. Затем будет сделан анализ и определены те элементы, которые не соответствуют требованиям и не могут быть восстановлены, которые подлежат демонтажу. Но большая часть будет отремонтирована, – отметил Антон Медко.

В бюджете города на 2021 год на ремонт и новые детские площадки заложено 5,6 миллиона рублей.

Однако глава комитета по управлению Свердловским округом не сказал о том, как администрация поступит с площадками, стоящими в охранной зоне теплотрасс. Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников признался, что пока решения этого вопроса у мэрии нет. Кроме того, есть проблемы с ремонтом детских площадок в целом. Дефицитный бюджет Иркутска не позволит привести все имеющиеся объекты в соответствие с новыми требованиями к уличным игровым комплексам, а возложить эту обязанность на плечи жильцов домов, в чьих дворах установлены площадки, будет непросто.

– В течение месяца-двух мы посчитаем, сколько средств необходимо будет на содержание, ремонт, монтаж и демонтаж всех детских площадок в Иркутске и подумаем, как нам через пять лет ту же работу проводить с теми же вливаниями, – отметил Дмитрий Ружников.

Присутствовавший на депутатских слушаниях прокурор Олег Орешкин высказал свою точку зрения по поводу обозначенной проблемы.

– Я согласен с Антоном Медко, что эти требования, которые предъявляются Евразийский таможенный союз, они предъявляются к вновь возводимым детским площадкам. Которые возведены до, они должны соответствовать правилам, которые действовали на момент их возведения. Есть определенные ГОСТы. Второе – что касается выступления Олега Причко. Действительно, эти площадки надо демонтировать однозначно. Не должно их там быть, – заявил Олег Орешкин.

По инф. Телеинформа

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