В Иркутск привезли «Сто чудес света»

С 11 декабря в иркутской усадьбе Сукачёва начинает работу выставка фотографий международного фестиваля «100 чудес света».

В экспозиции 100 лучших снимков со всей планеты, созданных фотографами различных стран, сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея.

– Международный фотофестиваль «100 чудес света» – это яркий проект санкт-петербургского Арт-центра в Перинных рядах, ежегодно представляющий вниманию публики ровно 100 лучших фотографий, отобранных из почти миллиона снимков со всех уголков земли, – отметили в музее.

В фестивале принимали участие фотографы из десятков стран: России, Германии, Вьетнама, Норвегии, Колумбии, Израиля, Австралии, США, Японии, Кувейта, стран Африки. Своим взглядом на чудеса нашей планеты делятся фотографы известных журналов National Geographic, GEO, «Вокруг света». На снимках можно увидеть фантастические виды природы, животных в самых невероятных и забавных ракурсах, необычных людей, древние руины и современные города. Тематика и география представленных работ необычайно широка. Выставка будет очень интересна и детям, и взрослым, каждая работа сопровождается пояснительным текстом.

Выставка «100 чудес света» от Арт-центра в Перинных рядах (Санкт-Петербург) будет работать в Усадьбе В.П. Сукачёва (ул. Декабрьских Событий, 112) до 28 февраля. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи (тел.: 53-12-24). В музее действует масочный режим.

По инф. Телеинформа

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